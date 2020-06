Les exploitants de cinéma entre "enthousiasme" et "angoisse", pour le président de leur Fédération

A quelques jours de la réouverture, les exploitants de salles oscillent entre "enthousiasme" et "angoisse", estime le président de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF) Richard Patry, pour qui "le plus dur est devant".

Question: Quel est l'état d'esprit des exploitants?

Réponse: "Il y a une vraie forme d'enthousiasme. On a eu 99 jours de fermeture, du jamais vu dans l'histoire de l'exploitation cinématographique. Cela veut dire 15.000 personnes au chômage partiel. On peut dire que la quasi-totalité de nos collaborateurs et des exploitants français ont été véritablement à l'arrêt, et à l'arrêt plus longtemps que tout le monde.

Le deuxième état d'esprit, principalement des exploitants, c'est une grande angoisse quand même, non pas parce qu'on a peur de rouvrir, mais parce qu'on sait clairement que le plus dur est devant nous. On se demande combien vont survivre dans les mois qui viennent (...) On sait très bien, rien que par la mesure de limitation de la jauge, mais pas uniquement, qu'on ne pourra pas avoir 100% des recettes.

Il va falloir que les salles s'organisent pour être le plus économes possible pour passer cette période. C'est vraiment l'année de tous les dangers. Nous espérons qu'il va y avoir un plan d'aide du gouvernement à la réouverture, mais aussi un plan de relance beaucoup plus structurant".

Q: La mise en place des mesures sanitaires se fait-elle facilement?

R: "Cela demande beaucoup d'organisation. Heureusement pour nous, ce que nous avions demandé, au-delà d'une date de réouverture connue à l'avance, c'est d'avoir aussi un guide sanitaire connu à l'avance. De ce point de vue là, le gouvernement a suivi nos attentes. (...) Si l'on travaille en amont, si l'on forme correctement nos collaborateurs et qu'on anticipe de mettre un peu plus de temps entre chaque séance par exemple pour gérer les flux, ça se passe bien.

Notre volonté, c'était bien sûr de garantir une sécurité sanitaire optimum pour les spectateurs, mais aussi de ne pas trop en faire, pour qu'aller au cinéma reste un plaisir".

Q: Ne craignez-vous pas que les gens aient perdu l'habitude d'aller au cinéma?

R: "Pourquoi les nouvelles habitudes tueraient les anciennes? La salle de cinéma offre ce qu'aucune autre forme de diffusion n'offre, un plaisir partagé, une sociabilité.

Je suis certain que nous nous relèverons, parce qu'il n'y a aucune raison que le plaisir que nous ont offert les réalisateurs avec une année exceptionnelle en 2019, et le plaisir des gens qui vivent une émotion ensemble aient disparu avec le confinement. (...)

Il est clair que cela va prendre du temps. Nous sommes certains que les assidus vont revenir en premier et que les occasionnels seront un peu plus longs à revenir. Mais il n'y a rien qui nous fasse penser qu'on ne pourrait pas retrouver nos niveaux de fréquentation dans les mois à venir".

Propos recueillis par Sophie LAUBIE.