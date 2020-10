Les fact-checks de la semaine

La grippe plus létale que le Covid-19 ? L'efficacité de l'hydroxychloroquine enfin prouvée ? Une citation de Georges Orwell prémonitoire ? Nancy Pelosi, future vice-présidente des Etats-Unis ?

Voici une sélection des fact-checks de la semaine de l'AFP.

Grippe vs Covid

Les estimations de l'OMS sur le nombre de personnes infectées par le Covid 19 démontrent-elles que cette maladie est moins dangereuse ou létale que la grippe ? C'est ce qu'affirment de nombreuses publications virales.

C'est pourtant faux. Correctement établi, le "taux de létalité" du Covid est bien plus élevé que la grippe saisonnière, expliquent des scientifiques et l'OMS.

D'autres critères, comme la contagiosité ou les risques inflammatoires, montrent que le Covid est plus dangereux que la grippe.

Vaccin contre la grippe dangereux?

Des publications partagées depuis des mois dans plusieurs langues affirment que le vaccin contre la grippe augmente de 36% les risques d'attraper un coronavirus.

C'est faux. L'étude américaine citée à l'appui de cette intox ne dit pas cela et ne concerne pas le Sars-CoV-2, virus à l'origine du Covid-19.

Hydroxychloroquine efficace?

L'essai clinique Discovery mené en France était en train de prouver l'efficacité de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19 avant que les autorités mettent fin à l'étude, assure un article massivement partagé.

C'est faux, l'étude a été stoppée par ses propres auteurs, car un large essai partenaire démontrait déjà l'inefficacité du produit.

Les données préliminaires de Discovery ne montraient d'ailleurs "aucun effet" non plus, continuer l'essai serait revenu à "jeter l'argent par les fenêtres", expliquent ses responsables.

Ce n'est pas d'Orwell

"En dehors du travail, tout sera interdit. Marcher dans les rues, se distraire, chanter, danser..."

Cette citation attribuée à Georges Orwell dans son ouvrage phare "1984" est partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux, à l'heure des restrictions mises en place contre la pandémie de coronavirus.

En réalité, cette citation n'apparait jamais dans le roman dystopique, ni dans aucun autre ouvrage de l'auteur britannique, confirme un spécialiste de l'oeuvre d'Orwell.

Pelosi, vice-présidente ?

La présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi deviendrait-elle vice-présidente de Kamala Harris, si Joe Biden n'est pas en capacité de terminer son potentiel mandat présidentiel ?

La rumeur circule sur Facebook aux Etats-Unis. Elle est trompeuse : en cas d'incapacité du président, la Constitution prévoit que son vice-président devienne chef de l'Etat et choisisse à son tour son vice-président.

En revanche, le président de la Chambre des représentants est bien 3e dans l'ordre de succession potentielle, si à la fois le président et le vice-président sont en incapacité d'exercer le pouvoir.

Pas de timbre, pas de vote ?

Deux timbres obligatoires pour que le vote par correspondance à la présidentielle américaine soit valable ?

C'est ce qu'assurent des messages viraux, mais c'est faux.

L'affranchissement varie selon les Etats, et si le nombre de timbre est insuffisant, le courrier est bien délivré et le reste à payer réclamé a posteriori via le bureau de vote concerné.

Tous nos fact-checks sont à lire sur nos sites https://factuel.afp.com/ et https://factcheck.afp.com/