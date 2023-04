Les fans japonais se ruent sur le nouveau roman de Haruki Murakami

Des dizaines d'amoureux du célèbre écrivain japonais Haruki Murakami ont fait la queue dans la nuit de mercredi à jeudi devant une librairie de Tokyo pour obtenir un exemplaire de son premier livre publié depuis six ans.

De nombreux exemplaires de "The City and Its Uncertain Walls" ("La ville et ses murs incertains"), pour l'instant uniquement disponibles en japonais même si le titre est aussi écrit en anglais sur la couverture, étaient empilés sur des tables à l'entrée du magasin situé dans le quartier de Shinjuku.

"Je veux le lire dès que je rentre chez moi. Même si j'aimerais savourer chaque phrase, je vais probablement le dévorer d'une traite", a confié à l'AFP Shunsuke Mitsumoto, un fan de 39 ans parmi les premiers à s'être emparé d'une copie après l'ouverture des ventes à minuit.

"Je suis excité par la perspective que ce livre nous emmène encore dans un nouveau monde", a ajouté M. Mitsumoto, membre d'un groupe de lecture consacré aux oeuvres de Murakami.

Son précédent roman, "Le Meurtre du Commandeur", était sorti en 2017 au Japon et l'année suivante en France.

L'auteur de 74 ans avait révélé avant la publication de son nouveau livre, via sa maison d'édition Shinchosha, qu'il l'avait écrit alors qu'il s'isolait pendant la pandémie.

Il a décrit son processus d'écriture de manière énigmatique, expliquant que c'était comme si "un +lecteur de rêves+ lisait un +vieux rêve+ dans une bibliothèque".

Haruki Murakami est régulièrement considéré comme un favori pour remporter le prix Nobel de littérature depuis des années.

Il séduit "un large éventail" de lecteurs, a déclaré jeudi à l'AFP Chikako Muramatsu, 28 ans, qui était également venue acheter le livre.

"De nombreux fans appartiennent à la génération de mes parents, mais il y a aussi de grands admirateurs de Haruki dans ma génération", a-t-elle dit.

Traduite dans une cinquantaine de langues, l'oeuvre tour à tour désenchantée, fantastique, absurde ou réaliste de l'écrivain s'étend sur quatre décennies et comprend une dizaine de romans ainsi que des nouvelles et des essais.

Parmi ses livres les plus connus figurent "Chroniques de l'oiseau à ressort" (1994), "Kafka sur le rivage" (2002) ou encore "1Q84" (2009).

Sa nouvelle "Drive my car" a été adaptée au cinéma et le film a remporté l'Oscar du meilleur film étranger en 2022.