"Les Gardiens de la Galaxie" caracolent en tête du box-office nord-américain

Le film Marvel "Les Gardiens de la Galaxie Volume 3" s'est propulsé en tête du box-office nord-américain en amassant pas moins de 114 millions de dollars pour son premier week-end, selon le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Cette estimation, bien qu'inférieure au week-end de sortie d'un autre Marvel, "Doctor Strange and the Multiverse of Madness" (187 millions), reste "excellente pour une suite Marvel", selon l'analyste David A. Gross.

Le film qui raconte l'histoire de mercenaires intergalactiques met en scène Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper et Vin Diesel.

Les Gardiens détrônent ainsi "Super Mario Bros, le film", inspiré du jeu du même nom, qui passe à la deuxième place avec 18,6 millions de dollars.

Troisième, le film d'horreur "Evil Dead Rise" (5,7 millions) montre les actrices Lily Sullivan et Alyssa Sutherland dans le rôle de deux soeurs devant combattre une flopée de créatures démoniaques.

En quatrième position avec 3,4 millions de dollars, se trouve "Are you there God? It's me, Margaret", comédie dramatique sur l'adolescence, adaptée d'un classique de la littérature jeunesse de l'auteure Judy Blume.

Et cinquième, la comédie romantique "Love again: un peu, beaucoup, passionnément", avec Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan, qui récolte 2,4 millions de dollars.

Voici le reste du top 10:

6. "John Wick: chapitre 4" (2,4 millions de dollars)

7. "Donjons et Dragons: l'honneur des voleurs" (1,5 million)

8. "Air" (1,4 million)

9. "The Covenant" (1,2 million)

10. "Sisu: de l'or et du sang" (1 million)