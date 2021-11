Les "Ghostbusters" maîtres du box-office nord-américain

"S.O.S Fantômes: L'Héritage", suite des Ghostbusters des années 80, a fait carton plein au box-office nord-américain pour sa sortie, récoltant plus de 44 millions de dollars en trois jours selon les estimations provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations publiées dimanche.

Le film avec Bill Murray, Sigourney Weaver et Paul Rudd, suit les aventures des descendants des premiers chasseurs de fantômes, qui reprennent la combinaison et l'aspirateur à ectoplasmes de leurs aînés.

Et viennent ainsi chasser les superhéros Marvel de "Les Eternels" de la tête du box-office nord-américain. La brigade au casting cinq étoiles (Angelina Jolie, Salma Hayek...) envoyée par une force supérieure sur Terre pour protéger l'humanité est deuxième au podium, avec près de 11 millions de dollars amassés de vendredi à dimanche.

Ces superhéros n'ont pas effrayé le grand chien rouge "Clifford", dont les aventures adaptées de livres pour enfants très cultes en Amérique, arrivent en troisième place du podium, engrangeant un peu plus de 8 millions de dollars de recettes.

C'est mieux que "la Méthode Williams" sur l'incroyable ascension des célèbres championnes de tennis, les soeurs Serena et Venus Williams, qui récolte 5,7 millions de dollars pour sa sortie.

"Dune", l'adaptation du roman interstellaire de 1965 de Frank Herbert, continue de faire bonne figure, en 4e place du classement: il a enregistré 3 millions de vendredi à dimanche (près de 100 millions depuis sa sortie).

Voici le reste du Top 10:

6. "Venom: Let There Be Carnage" (2,8 millions)

7. "Mourir peut attendre" (2,7 millions)

8. "The French Dispatch" (970.000)

9. "Belfast" (940.000)

10. "Ron débloque" (888.000)