Les grandes dates du poète américain Lawrence Ferlinghetti

Lawrence Ferlinghetti, poète américain majeur du 20e siècle est mort lundi à l'âge de 101 ans dans sa maison de San Francisco, a annoncé sa librairie.

Voici les grandes dates de la vie de cet homme de lettres, libraire et éditeur de la Beat Generation, un des mouvements littéraires et culturels les plus novateurs du 20e siècle :

- 24 mars 1919 : naît à Yonkers dans l'Etat de New York. Il passe une partie de son enfance en France, auprès de sa tante. Il repartira aux Etats-Unis avant de revenir en France où il obtiendra un doctorat à la Sorbonne après la guerre.

- 1941 : s'engage dans la Navy. Participe au débarquement de Normandie. Se retrouve à Nagasaki, en 1945, après l'explosion nucléaire.

- 1953 : ouvre à San Francisco sa librairie underground, City Lights.

- 1955 : City Lights se double d'une maison d'édition qui publiera les ténors de la Beat Generation.

- 1957 : arrêté et jugé pour obscénité pour avoir édité l'un des grands livres du mouvement, "Howl" d'Allen Ginsberg. Il est acquitté.

- 1958 : publie "A Coney Island of the Mind", recueil de poésie vendu à plus d'un million d'exemplaires. Il a écrit plusieurs autres recueils.

- 1972 : publie le premier recueil de nouvelles de Charles Bukowski.

- 2015 : parution de ses carnets de route 1960-2010, "Writing across the landscape". Traduits en 2019 en France sous le titre "La vie vagabonde".