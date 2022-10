Les Inconnus reviennent sur TF1 et confient leurs sketches à d'autres

"Auteuil, Neuilly, Passy", "Les chasseurs" et d'autres sketches télé cultes des Inconnus joués à l'identique par une brochette de stars: c'est le principe d'une émission que diffusera TF1 le 14 novembre, avec le trio d'humoristes emblématique des années 90.

Programmée à 21h10, cette émission sera intitulée "Tous inconnus", a annoncé TF1 mardi. D'une durée de 2 heures environ, elle comprendra 19 des 180 sketches créés par le trio au début des années 90 dans son émission à succès "La télé des Inconnus", diffusée à l'époque sur la chaîne rivale Antenne 2 (devenue France 2).

Les rôles qu'ils y tenaient seront repris par une soixantaine de personnalités, comme les comédiens François Berléand, Isabelle Nanty ou Patrick Chesnais, les YouTubeurs McFly et Carlito, le rappeur JoeyStarr, la chanteuse Helena Noguerra ou encore le footballeur Adil Rami.

Entrecoupée par les sketches, cette émission sera une fiction dans laquelle les Inconnus joueront leur propre rôle, mais dans une réalité parallèle où tout le monde les a oubliés.

Les sketches, qu'une nouvelle génération a connus sur YouTube, ont été tournés à l'identique (mêmes décors, costumes et dialogues). Parmi eux, "C'est toi que je t'aime", "Les sectes", "Rap-tout", ou "Tournez ménages".

Les revoir joués par d'autres "est très troublant: c'est très plaisant, et en même temps on se sent dépossédé", a expliqué l'un des Inconnus, Didier Bourdon, lors de la présentation du programme à la presse.

Parmi les artistes qui ont repris leurs personnages, "certains que j'ai eus au téléphone me disaient qu'ils avaient très peur", a assuré un autre Inconnu, Pascal Légitimus.

En sommeil ces dernières années, le trio a assuré qu'il n'envisageait pas de revenir à la télé avec de nouveaux sketches.

En revanche, Didier Bourdon et Pascal Légitimus aimeraient remonter sur scène, mais le troisième Inconnu, Bernard Campan, est réticent.

"Ce serait trop casse-gueule; au mieux on dirait +C'est aussi bien+ (qu'avant, ndlr), or ce métier on le fait pour faire les choses en mieux", s'est-il justifié.

Ils ont comme projet commun un film réalisé par Riad Sattouf, qui n'en est qu'à un stade très préliminaire car ce dernier n'a pas encore écrit le scénario, ont-ils dit.

En plus de la fiction "Tous inconnus", TF1 diffusera un documentaire sur le trio, à une date encore... inconnue.