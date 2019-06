Les livres à emporter (et lire) cet été

On peut le glisser dans sa valise entre serviettes de plage ou chaussures de randonnée, le télécharger sur sa liseuse ou son baladeur. Quelle que soit sa forme, physique, numérique ou audio, le livre est le compagnon idéal pour des vacances réussies.

Pour aider les vacanciers-lecteurs à choisir le livre qui les accompagnera en villégiature l'académie Goncourt et le jury du Renaudot ont chacun publié une liste de recommandations de lecture.

"Neptune Avenue" (Grasset) de Bernard Comment, roman tout à la fois haletant et plein de sagesse qui imagine New York privée d'électricité, est le seul à figurer dans les deux listes.

Les Goncourt conseillent également... un dictionnaire. Ce choix s'explique quand on découvre qu'il s'agit du brillant "Dictionnaire amoureux de Joseph Kessel" d'Olivier Weber (Plon).

En attendant les grands prix littéraires d'automne pourquoi ne pas lire les romans primés au printemps?

Parmi eux, on peut citer "La plus précieuse des marchandises" (Seuil), un conte poignant sur la Shoah, écrit par Jean-Claude Grumberg, lauréat du Grand prix de la Société des gens de lettres (SGDL) pour l'ensemble de son œuvre.

On n'oubliera pas "Arcadie" (P.O.L) d'Emmanuelle Byamack-Tam, roman libertaire et libertin, aussi subversif qu'érudit, qui vient d'être récompensé par le prix du Livre Inter, ni "A la ligne" (La Table ronde) de Joseph Ponthus, récit puissant tiré de son expérience d'ouvrier intérimaire dans l'industrie agroalimentaire en Bretagne, récompensé par le grand prix RTL/Lire.

Autres livres récemment primés, "Des hommes couleurs de ciel" (L'Observatoire) d'Anaïs Llobet (journaliste à l'AFP) qui a reçu le prix Ouest-France/Étonnants Voyageurs à Saint-Malo et celui de Lola Gruber, également primée au Festival Étonnants-Voyageurs, pour "Trois concerts" (Phébus) un livre qui figure aussi parmi les conseils de lecture des Goncourt.

A propos de Goncourt, on lira avec jubilation "Proust, prix Goncourt" (Gallimard) de Thierry Laget.

On peut évidemment se fier aux valeurs sûres de l'édition qui caracolent déjà en tête des ventes. Les amateurs de comédie romantique choisiront "Ghost in Love" (Robert Laffont/Versilio) de Marc Levy et ceux qui préfèrent les thrillers dévoreront "La vie secrète des écrivains" (Calmann-Levy) de l'écrivain préféré des Français, Guillaume Musso.

- Joyeux polar féministe -

Côté polar, on peut se laisser tenter par "Surface" (Michel Lafon) d'Olivier Norek, récent lauréat du prix Maison de la Presse et du prix Relay des voyageurs ou encore "M, le bord de l'abîme" (XO) de Bernard Minier. Régal assuré avec "Le Diable et Sherlock Holmes" (éditions du Sous-Sol) du journaliste du New Yorker David Grann et "Unité 8200" (Liana Levi) de l'Israélien Dov Alfon.

On ne saurait oublier "Bondrée" (Rivages) de la Québécoise Andrée A. Michaud, lauréate du prix SNCF du polar, "Requiem pour une République" (Gallimard/Série noire) de Thomas Cantaloube récompensé par le prix Landerneau polar et "Malamorte" (JC Lattès) d'Antoine Albertini polar captivant dans une Corse froide et pluvieuse, loin des clichés.

Parmi nos coups de cœur, on citera "Les mafieuses" (Liana Levi) de Pascale Dietrich, un joyeux polar féministe, le formidable roman de Richard Morgiève, "Le Cherokee" (Joëlle Losfeld) et l'irrésistible "Chien de Madame Halberstadt" (Le Tripode) de Stéphane Carlier.

Fait rare, l'académie Goncourt a glissé parmi ses recommandations un roman étranger: "L'arbre monde" (Cherche-Midi) de l'Américain Richard Powers.

Toujours en littérature étrangère, on recommande "Le chant des revenants" (Belfond) de Jesmyn Ward, un récit puissant et déchirant autour d'une famille noire du Mississippi rongée par la drogue et la hantise de la prison, récompensé par le prix America. Tout est bon aux éditions Gallmeister et "Nuits Appalaches" de Chris Offut, roman noir comme la nuit, le confirme encore.

Parmi les livres traduits on peut également signaler "Le temps qui reste" (Liana Levi) de l'Italien Marco Amerighi et "Floride" (L'Olivier), recueil de nouvelles glaçantes de l'Américaine Lauren Groff.

L'Association des critiques et journalistes de bande dessinée (ACBD) a publié une liste des 10 indispensables de l'été dans laquelle on trouve "Le dernier pharaon" (Dargaud), le plus original des albums de Blake et Mortimer depuis Edgar P. Jacobs mais aussi "Cassandra Darke" (Denoël Graphic) de la talentueuse illustratrice Britannique Posy Simmonds, "Le loup" (Casterman) de Jean-Marc Rochette et "Le patient" (Glénat) du jeune et doué Timothé Le Boucher.