Les livres à glisser sous le sapin

Le monde de l'édition a retrouvé des couleurs après deux années médiocres: à l'approche des fêtes de fin d'année, la profession espère que le livre demeurera le cadeau incontournable au pied du sapin.

Outre les romans primés cet automne, les livres les plus offerts seront les beaux livres. L'an dernier plus de 1,7 million de beaux livres (un tiers des ventes annuelles) se sont vendus au cours du seul mois de décembre, selon des données de l'institut GfK.

Voici une brève sélection de quelques beaux livres à glisser sous le sapin.

- DESSINS -

- "Manara. Sublimer le réel" (Glénat, 512 pages, 49 euros). Première monographie consacrée au maître italien de la BD Milo Manara, 74 ans, connu pour ses œuvres érotiques ("Le déclic"). Le livre met en lumière 50 ans d'une carrière extraordinaire.

- "Yves Chaland. Une vie en dessins" (Dupuis/Champaka, 384 pages, 55 euros). Superbe anthologie d'un des maîtres de la ligne claire disparu à l'âge de 33 ans en 1990. Les dessins sont sublimes, les textes, du journaliste Jean-Christophe Ogier, lumineux.

- "Boule et Bill. L'art de Roba" (Dargaud, 240 pages, 39 euros). Boule (le petit garçon) et Bill (son cocker) viennent de fêter leurs 60 ans et ils ne les font pas. Cette magnifique monographie leur rend hommage ainsi qu'à leur créateur, Jean Roba (1930-2006).

- RELIGION -

- "La Genèse de la Genèse illustrée par l'abstraction" (Diane de Selliers, 370 pages, 230 euros). De la création du monde à la tour de Babel en passant par Adam et Eve, on redécouvre les onze premiers chapitres de la Genèse traduits (de l'hébreu) par le philosophe et rabbin Marc-Alain Ouaknin. L'auteur n'a retenu que des illustrations contemporaines offrant une nouvelle jeunesse au récit biblique des origines.

- "Crucifixion" (Bayard, 560 pages, 59,90 euros). La crucifixion est un des sujets les plus représentés dans l'imagerie chrétienne. Cette somme, richement illustrée, explore l'histoire artistique mais aussi intellectuelle, théologique et spirituelle, voire, pour la période plus récente, politique et sociale, du Christ en croix.

- CINÉMA -

- "L'intégrale Jacques Tati" (Taschen, 1.136 pages, 185 euros, cinq volumes sous coffret, huit kilos) de tout savoir sur l'auteur de "Mon oncle" et "Monsieur Hulot". Outre des textes des meilleurs spécialistes, des centaines de photographies et images de films, des lettres, des croquis,des scénarios sont ici rassemblés. C'est autant un livre qu'un objet d'art.

- "Charlie Chaplin l'homme orchestre" (La Martinière, 216 pages, 35 euros). Il s'agit du catalogue de l'exposition éponyme de la Philharmonie de Paris. Pour découvrir l’œuvre de Chaplin dans sa dimension musicale et, au-delà, dans son rapport à la danse et au rythme.

- ARTS -

- "Léonard de Vinci" (Citadelles & Mazenod, 544 pages, 199 euros). De tous les livres sur Vinci sortis à l'occasion du 500e anniversaire du décès du génie de la Renaissance celui-ci, signé par le Britannique Martin Kemp, grand spécialiste de son œuvre, est le plus complet et l'un des plus beaux.

- "Jaune, histoire d'une couleur" (Seuil, 240 pages, 39 euros). Dernier volet de la série sur l'histoire des couleurs de l'historien Michel Pastoureau ce volume retrace l'histoire d'une couleur "bénéfique" dans l'Antiquité, "équivoque" au Moyen-Âge, "mal-aimée" à partir du XVIe siècle avant de revenir sur le devant de la scène avec le mouvement des "gilets jaunes".

- "La tapisserie de Bayeux" (Citadelles & Mazenod, 256 pages et dépliant de la Tapisserie, 690 euros). Attention ouvrage exceptionnel! A l'intérieur du coffret il y a un leporello (livre-accordéon) de 32,10 mètres de longueur sur 27,5 cm de hauteur permettant de déplier la célèbre broderie. Un livret de commentaires explique le chef d’œuvre scène par scène.

- LITTÉRATURE -

- "Peter Pan" (Les Saints Pères, 282 pages, 160 euros). Reproduction du manuscrit original du roman "Peter Pan & Wendy" (1911) de l'écrivain écossais James Matthew Barrie, les 282 pages de ce document sont enrichies d’une série d’illustrations en couleurs réalisées par l’artiste Gwynedd Hudson pour une édition de 1930.

"Ernest Hemingway, archives d'une vie" (Gallimard, 240 pages, 32 euros). Des extraits inédits de la correspondance de l'écrivain, des photos jamais publiées. On redécouvre la vie de l'auteur de "Pour qui sonne le glas" grâce à l'ouverture des archives de la bibliothèque John F. Kennedy.

- HISTOIRE -

- "Urbex RDA" (Albin Michel, 256 pages, 34,90 euros). Voyage dans un pays disparu avec l'historien Nicolas Offenstadt, spécialiste de la Grande guerre et de la RDA. L'historien a arpenté l'ex-Allemagne de l'Est pendant sept ans et photographié plus de 200 lieux fermés, interdits ou délaissés.

- "La Révolution française expliquée en images" (Seuil, 160 pages, 29 euros). L'historienne Sophie Wahnich explique cette tranche d'histoire avec des images magnifiques et peu connues. Ludique, sérieux, surtout passionnant.