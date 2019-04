Les "manuscrits de l'extrême" à la BNF ou le besoin de laisser une trace par l'écrit

"C'est la fin. Bientôt nous rentrons!", écrivent deux jeunes Bretonnes pour rassurer leur père sur des bouts de papiers qu'elles jettent du train qui les emmène en déportation: un témoignage parmi les centaines des "manuscrits de l'extrême" exposés à la BNF.

Cette exposition regroupe des lettres et messages divers autour de quatre thèmes : péril, passion, prison, possession. Elle est aussi intéressante par les graphologies tourmentées, les ruses d'écriture, les formats, certains dessins faits dans la hâte ou érotiques, des traces de lèvres féminines reproduites avec le rouge à lèvres...

Anonymes, simples soldats, déportés, mais aussi des personnages célèbres -le brouillon de l'acte d'abdication de Napoléon en 1814-- disent leur désespoir, leur deuil, leur passion amoureuse, leur maladie, parfois leur folie, d'André Chénier à Auguste Blanqui, de Guillaume Apollinaire à Marie Curie, Antonin Artaud ou Jean Cocteau.

Ils n'ont plus que des mots à inscrire sur une feuille, ou sur une écorce de bouleau, ou même parfois sur une chaise de la Gestapo, pour crier leur humanité déniée ou en crise. C'est le seul véhicule qui leur reste pour assouvir leur besoin de laisser une trace écrite.

"Je garde mon crayon et mon carnet que je défends au péril de ma vie", résumera un anonyme emprisonné durant l'occupation.

Simone et Marie Alizon, jeunes résistantes bretonnes, déportées en janvier 1943 vers Auschwitz, griffonnent des messages qui se veulent rassurants à leur père. Ils seront retrouvés dans un fossé près de Compiègne.

Avant de passer à l'échafaud, Marie-Antoinette écrit à 4H du matin sur son livre d'heures: "Mes yeux n'ont plus de larmes pour pleurer pour vous, mes pauvres enfants; adieu, adieu!"

Le capitaine Alfred Dreyfus, déporté sur l'île du Diable, s'interroge en 1895: "Qu'ai-je de secret à confier au papier (....) J'avais jusqu'à présent le culte de la raison, je croyais à la logique des choses et des évènements, je croyais enfin à la justice humaine. Hélas! Quel effondrement de toutes mes croyances, de toute ma saine raison".

Du front en 1916, Victor Tardieu écrit à son fils le futur poète Jean Tardieu une lettre qu'il ponctue de points à chaque obus qui tombe.

Le prisonnier "Latude" (de son vrai nom Jean Henry) détenu à la Bastille, et qui s'est fait un nom par ses extravagances, écrit en 1761 avec son sang à un chef à la police: "Monseigneur, je vous écris avec mon sang sur du linge, parce que messieurs les officiers me refusent d'encre et de papier".

Des prêts vont venus de diverses archives à Paris, en province et même d'Allemagne pour cette exposition exceptionnelle qui restera ouverte jusq'au 7 juillet sur le site de la Bibliothèque nationale de France (BNF) François Mitterrand.