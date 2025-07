Les mégalithes de Carnac, premier site breton inscrit par l'Unesco au patrimoine mondial

Les mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan, vaste ensemble comprenant les célèbres alignements de menhirs, ont été classés samedi par l'Unesco au patrimoine mondial, devenant le premier site breton à rejoindre la prestigieuse liste.

Leur inscription a été actée samedi après-midi lors de la 47e session du Comité du patrimoine mondial, réunie jusqu'à dimanche à Paris, au siège de l'Unesco.

Fichier vidéo Erigés pendant plus de deux millénaires lors de la période néolithique, ils s'étendent sur un territoire de 1.000 km2 avec plus de 550 monuments répartis dans 28 communes du Morbihan.

Parmi eux figurent les alignements de Carnac, avec ses longues allées rectilignes de menhirs ("pierre longue" en breton) de toutes tailles, dont l'origine et la fonction restent un mystère et qui attirent chaque année près de 300.000 visiteurs.

"Pour le Breton que je suis, ce moment marque une étape historique pour notre patrimoine culturel", a déclaré le maire de Carnac, Olivier Lepick, présent à l'Unesco.

Les mégalithes "représentent bien plus que de simples pierres. Ils incarnent la mémoire collective de l'humanité, le génie créateur de nos ancêtres et le lien indéfectible qui nous unit à travers les âges", a-t-il poursuivi, rappelant que "ces cailloux, comme on les appelle affectueusement en Bretagne", sont situés sur des sites accessibles.

Vue aérienne des mégalithes de Carnac, qui viennent d'être classés au patrimoine mondial par l'Unesco, le 4 juillet 2025 AFP/Archives

Ces mégalithes "constituent un témoignage exceptionnel de la sophistication technique et de l'habileté des communautés néolithiques qui leur ont permis d'extraire, de transporter et de manipuler des pierres monumentales et de la terre pour créer un espace symbolique complexe qui révèle une relation spécifique des populations à leur environnement", justifie l'Unesco.

Pour le Centre des monuments nationaux (CMN), qui gère en France des sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, "l'ancienneté des sites, la quantité de monuments, la diversité des structures représentées dont certaines ne se retrouvent nulle part ailleurs (grandes files de pierres dressées), la monumentalité des trois tumuli exceptionnels (Mané er Hroeck, Mont-Saint-Michel et Tumiac), la singularité et l'abondance des gravures retrouvées (à Gavrinis par exemple) (...) en font un ensemble véritablement unique au monde".

"Valeur universelle"

L'annonce a été célébrée au son du bagad, ensemble musical typiquement breton, avec le Bagad Arvorizion Karnag venu exprès pour l'occasion dans l'enceinte du siège de l'Unesco, en présence de la délégation française et d'un drapeau breton.

"Cela donne une valeur universelle à ce bien breton", a réagi auprès de l'AFP Anne Gallo Kerleau, vice-présidente patrimoine de la région Bretagne et "cet éclairage (...) va bénéficier à tout le territoire breton" ainsi qu'à d'autres sites mégalithiques, a-t-elle espéré.

A Carnac, des commerçants espèrent que cette inscription amène de nouveaux touristes, sans craindre le surtourisme. "Les commerces de Carnac vivent grâce à cette population", a réagi Isabelle Servais, libraire au P'tit monde de Zabelle.

"S'il n'y a pas de place pour les stationnements (...) ça bloquera de toute façon", a estimé Caroline Poisson, gérante de la brasserie La Dame de Caro.

C'est le premier site intégralement breton inscrit au patrimoine mondial, la tour Vauban dans le Finistère faisant partie des 12 fortifications Vauban classées à travers la France.

Les mégalithes de Carnac, le 4 juillet 2025 qui viennent d'être classés par l'Unesco au patrimoine mondial AFP/Archives

"Cette reconnaissance (...) témoigne de l'engagement de la France pour la préservation du patrimoine", a réagi la ministre de la Culture, Rachida Dati, dans un communiqué.

L'ancien ministre Jean-Yves Le Drian, président d'honneur de l'association Paysages de mégalithes et ex-président de la région Bretagne, a salué dans un communiqué "le travail remarquable, persévérant et collectif mené depuis plus de dix ans" par des collectivités, des scientifiques, des services de l'Etat et des associations, estimant que cette reconnaissance est aussi celle d'une "civilisation", dans une région à l'identité forte.

La France compte désormais 54 sites inscrits au patrimoine mondial, L'Espagne et la Chine en comptent 60, l'Allemagne 55, avec "des bénéfices concrets durables pour la valorisation de nos territoires, en termes de renommée internationale et d'emplois dans le domaine culturel et touristique", se réjouit le quai d'Orsay dans un communiqué.