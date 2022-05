"Les Minions 2" en ouverture du Festival international d'animation d'Annecy

"Les Minions 2: il était une fois Gru", suite très attendue du film d'animation qui a connu un succès mondial en 2015, sera projetée en avant-première lors de la soirée d'ouverture du Festival international d'Annecy, ont annoncé mardi les organisateurs.

Créé en 1960, le Festival d'Annecy est le rendez-vous majeur du cinéma d'animation dans le monde, tout comme son marché international qui réunit chaque année les plus grands studios dédiés à l'image animée.

Après deux ans de pandémie, ce festival revient à son format habituel du 13 au 18 juin et promet "un feu d'artifice de créativité et de diversité".

La sélection 2022 "veut témoigner de la vitalité du cinéma d'animation" avec une sélection officielle de dix films, dont "Charlotte" d'Eric Warin et Tahir Rana (Belgique/Canada/France), qui évoque la peintre juive-allemande Charlotte Salomon décédée à Auschwitz à l'âge de 26 ans.

"Goodbye, DonGlees !" d'Atsuko Ishizuka (Japon), "Interdit aux chiens et aux Italiens" d'Alain Ughetto (France/Italie), "Le Petit Nicolas: qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?" d'Amandine Fredon et Benjamin Massoubre (France/Luxembourg), sont aussi en sélection.

Le Festival d'Annecy 2022 présentera aussi les premières images de "Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)", "Le Chat Potté 2: la Dernière Quête", "Ernest et Célestine, le voyage en Charabie", ainsi que "Buzz l'éclair" des studios d'animation Pixar en avant-première mondiale.