"Les Misérables" de Ladj Ly, candidat de la France pour les Oscars

"Les Misérables" de Ladj Ly, film coup de poing sur les violences policières dans les banlieues, est le candidat de la France pour l'Oscar du meilleur film international, a annoncé vendredi le Centre national du cinéma (CNC).

Prix du Jury au dernier Festival de Cannes, présenté au dernier Festival de Toronto, "Les Misérables" raconte l'histoire d'une bavure policière dans une cité sensible de Seine-Saint-Denis, à travers le destin de "Pento" (Damien Bonnard), un flic qui débarque à la brigade anti-criminalité de Montfermeil et va se retrouver pris dans une situation qui le dépasse.

Premier long métrage de fiction de Ladj Ly, 39 ans, "Les Misérables", sortira en France le 20 novembre et est déjà vendu dans plus d'une cinquantaine de territoires à travers le monde. Amazon en a acquis les droits pour les Etats-Unis.

La commission chargée de désigner le candidat de la France aux Oscars avait pré-sélectionné en début de semaine trois longs métrages : "Les Misérables", "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma, récit d'une romance interdite entre deux femmes dans un XVIIIe siècle corseté, et "Proxima" d'Alice Winocour, avec Eva Green en astronaute.

La commission était composée cette année de neuf membres : les producteurs Rosalie Varda et Jean Bréhat, les exportatrices Agathe Valentin et Muriel Sauzay, les réalisateurs Danièle Thompson et Pierre Salvadori, ainsi que trois membres de droit, le délégué général du Festival de Cannes Thierry Frémaux, le président de l'Académie des César Alain Terzian et le président d'Unifrance Serge Toubiana.

La 92e cérémonie des Oscars aura lieu le 9 février 2020 à Los Angeles.

La course est encore longue pour l'Oscar du meilleur film international : les pays font leur proposition, puis l'Académie des Oscars publie une première liste de films sélectionnés en décembre, avant d'annoncer en janvier la liste définitive des cinq films nommés.

La France n'a pas remporté l'Oscar du meilleur film étranger depuis 1993. Elle avait alors été récompensée pour "Indochine" de Régis Wargnier, avec Catherine Deneuve.

La statuette avait été remporté aux derniers Oscars par "Roma" d'Alfonso Cuaron.