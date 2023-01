"Les Molières" revus par Michalik, Lescure en M. Cinéma: les nouveautés culture de France Télévisions

Alexis Michalik aux manettes de la cérémonie des Molières 2023, Pierre Lescure à celles d'une émission hebdomadaire dédiée au cinéma sur France 2: France Télévisions a présenté mardi ses nouveautés culturelles du premier semestre 2023.

"C'est le retour d'émissions (culturelles) plus thématiques, plus anglées" sur France Télévisions, a annoncé Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes du groupe audiovisuel public en préambule d'une conférence de presse.

Première nouveauté sur France 2 : en lieu et place de "Passage des arts" présentée par Claire Chazal, Pierre Lescure proposera le dimanche en deuxième partie de soirée "Beau geste", une émission de reportages consacrés au cinéma.

D'une durée d'environ une heure, l'émission, qui débutera le 22 janvier, se présente comme "une déclaration d'amour au cinéma, loin des plateaux de télévision et des interviews promo classiques".

Après la pastille culte "D'art, d'art" puis "Ouh là l'art", place au programme court "Oh ! Biz'Art": tous les dimanches soirs après 20h30 sur France 2, l'acteur belge Stéphane de Groodt proposera, en voix off, un épisode inédit sur l'histoire de tous les arts -y compris du street-art- dès le 22 janvier.

Toujours sur la deuxième chaîne, avis de changement le vendredi soir où les "cultures contemporaines" prendront leurs quartiers en deuxième partie de soirée.

Seront diffusés en alternance "Taratata" de Nagui, "Basique, le concert", l'émission de stand-up "Génération Paname", animée par Mathieu Madénian, ainsi que des "concerts de rap, trap, hip-hop ou RnB" présentés par Raphäl Yem.

Côté spectacle vivant, France 5 proposera de découvrir tous les dimanches après-midi une pièce de théâtre, un opéra ou un spectacle de danse dans "C l'entracte" présentée par l'animatrice britannique Louise Ekland.

Pour son édition 2023, la cérémonie des Molières, diffusée en avril sur France 3, inaugurera une nouvelle formule sous la houlette de l'auteur et metteur en scène star Alexis Michalik.

"On a obtenu qu'il prenne en charge et qu'il rénove complétement la cérémonie des Molières", a précisé Michel Field, directeur du pôle culture et spectacle vivant de France Télévisions.

Enfin, à venir prochainement une "parenthèse poétique" de quelques minutes intitulée "Stances" dans laquelle un invité viendra réciter l'oeuvre de son choix.