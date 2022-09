Les mondes parallèles d'"Everything Everywhere All At Once" en tête du box-office français

Le film de science-fiction "Everything Everywhere All At Once", qui a conquis par surprise les cinémas américains au printemps, s'est installé pour sa sortie en France en tête du box-office, réunissant 132.000 spectateurs, selon les chiffres publiés mercredi par CBO Box-Office.

Réalisé par Dan Kwan et Daniel Scheinert, cet Ovni offre à la reine du cinéma d'action asiatique et ex-James Bond girl Michelle Yeoh un rôle principal complètement déjanté, celui d'Evelyn, une patronne de laverie automatique projetée dans des dizaines d'univers parallèles.

Le titre passe devant Brad Pitt et son "Bullet Train" (en baisse de fréquentation avec 111.000 entrées, 1,3 million en cinq semaines) et la comédie "La dégustation" avec Isabelle Carré et Bernard Campan (110.000 billets vendus pour sa première semaine).

Au pied du podium, le dessin animé espagnol "Tad l'explorateur et la table d'émeraude", ralentit fortement pour sa seconde semaine d'exploitation (84.000 spectateurs, -54%).

1. "Everything Everywhere All At Once": 132.121 entrées, 633 copies (nouveauté)

2. "Bullet Train": 111.757 entrées, 562 copies (1.341.027 entrées en 5 semaines)

3. "La dégustation": 110.323 entrées, 421 copies (nouveauté)

4. "Tad l'explorateur et la table d'émeraude": 84.262 entrées, 635 copies (288.426 entrées en deux semaines)

5. "Les volets verts": 82.015 entrées, 547 copies (232.434 entrées en deux semaines)