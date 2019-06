Les MTV Movie & TV Awards confirment le succès populaire d'"Avengers: Endgame"

"Avengers: Endgame", carton de l'année au box-office mondial, a reçu lundi en Californie le prix du meilleur film des MTV Movie & TV Awards, récompenses attribuées par le public de la chaîne musicale américaine.

Le film de super-héros de l'univers Marvel, qui s'est hissé ces dernières semaines entre "Avatar" et "Titanic" parmi les longs métrages les plus rentables de l'histoire du cinéma, a récolté deux autres prix: ceux du meilleur héros pour Ironman (joué par Robert Downey Jr) et du meilleur méchant pour Thanos (Josh Brolin).

Relative déception en revanche pour "Game of Thrones", désignée meilleure série, mais battue dans trois autres catégories. La dernière saison, très attendue, a déçu de nombreux fans de la célébrissime saga médiévalo-fantastique de HBO.

Parmi les autres vainqueurs de la soirée, enregistrée samedi dans un hangar de l'aéroport de Santa Monica, en Californie: le film "A Star Is Born" et son actrice principale Lady Gaga, ainsi que Noah Centino.

Le jeune acteur américain a décroché pour sa prestation dans "A tous les garçons que j'ai aimés" les prix de la révélation de l'année et du plus beau baiser.

Celui du meilleur documentaire est allé à "Surviving R. Kelly", dans lequel plusieurs femmes accusent le chanteur d'avoir eu des relations avec des filles de moins de 16 ans et de s'être entouré d'esclaves sexuelles.

A la différence des Oscars, des Grammys ou des Emmys, les MTV Movie & TV Awards sont décernés sur la base d'un vote en ligne, ouvert à tous, et sont considérés comme une célébration de la pop culture.

Leurs lauréats sont récompensés de gobelets de popcorns dorés, l'équivalent des célèbres statuettes des Oscars.