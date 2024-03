Les Oscars débutent bien pour "Anatomie d'une chute", "Oppenheimer" favori

La réalisatrice française Justine Triet et son compagnon Arthur Harari ont remporté l'Oscar du meilleur scénario original avec "Anatomie d'une chute", le 10 mars 2024 à Hollywood

Les Oscars ont bien commencé dimanche pour "Anatomie d'une chute", récompensé par le prix du meilleur scénario original, au début d'une soirée qui semble largement promise à "Oppenheimer" et ses 13 nominations.

"Cela m'aidera à traverser ma crise de la quarantaine", a plaisanté la réalisatrice française Justine Triet, très émue dans son costume rayé.

"C'est une année folle", a-t-elle soufflé. Après la Palme d'Or à Cannes, "Anatomie d'une chute" a notamment été récompensé par deux Golden Globes et un Bafta - l'équivalent des Césars britanniques.

Ce thriller judiciaire sur la dégringolade d'un couple dysfonctionnel d'artistes, où une écrivaine ambiguë incarnée par Sandra Hüller se retrouve accusée du meurtre de son mari, est encore en lice dans quatre catégories supplémentaires, dont celle du meilleur film.

Mais il aura fort à faire pour voler la vedette au portrait du père de la bombe atomique brossé par Christopher Nolan.

Fort de critiques dithyrambiques et d'un casting impeccable, "Oppenheimer" devrait sacrer le cinéaste comme meilleur réalisateur, et Robert Downey Jr comme meilleur second rôle masculin. Il est également favori dans une ribambelle de catégories techniques - montage, photographie, son, bande originale...

L'acteur irlandais Cillian Murphy lors de la 96e cérémonie des Ocars à Hollywood, le 10 mars 2024 AFP

Cillian Murphy, qui prête ses traits au scientifique Robert Oppenheimer, est un sérieux candidat pour l'Oscar du meilleur acteur. Mais Paul Giamatti fait de la résistance, avec son personnage de professeur d'histoire acariâtre dans "Winter Break".

"Barbie" assure le spectacle

Nominée dans cinq catégories, cette comédie d'Alexander Payne vient d'être accusée de plagiat à la veille de la cérémonie. De quoi ternir légèrement le sacre de son actrice Da'Vine Joy Randolph, élue meilleur second rôle féminin.

Le présentateur Jimmy Kimmel a lancé la soirée avec un sketch et des blagues sur "Barbie", dont la réalisatrice Greta Gerwig et la star Margot Robbie, ont été snobées.

Jimmy Kimmel lors de la 96e cérémonie des Oscars à Hollywood, en Californie, le 10 mars 2024 AFP

"Vous avez déjà gagné toutes les deux quelque chose de beaucoup plus important: la loterie génétique", a plaisanté l'humoriste, tout en rappelant à Ryan Gosling (Ken dans le film), à quel point il était "torride".

Nommée dans huit catégories, la satire féministe devrait se contenter de récompenses secondaires. Mais après avoir dominé le box-office mondial l'an dernier, avec plus de 1,4 milliard de dollars de recettes, elle assure le show.

La star de la pop Billie Eilish a chanté "What Was I Made For?", le titre phare du film, sous des applaudissements nourris.

Et Ryan Gosling, qui a marqué les esprits en Ken séduit par les sirènes du patriarcat, est encore à venir. Il interprètera sur scène sa chanson "I'm Just Ken", ballade sur la fragilité de l'ego masculin.

Duel Stone / Gladstone

L'actrice Lily Gladstone, à Los Angeles le 24 février 2024 AFP

Du côté des comédiennes, le suspense est à son comble, avec un duel serré entre Emma Stone et Lily Gladstone pour l'Oscar de la meilleure actrice.

Déjà récompensée pour "La La Land", la première est en quête d'une seconde statuette grâce à son personnage de Frankenstein au féminin dans le conte baroque "Pauvres Créatures" - honoré par trois Oscars techniques dès le début de la soirée.

La seconde, star de "Killers of the Flower Moon" pourrait devenir la première actrice amérindienne à remporter ce prix grâce au thriller historique de Martin Scorsese sur le massacre silencieux d'Amérindiens Osages dans les années 1920.

Sandra Hüller, qui joue l'écrivaine d'"Anatomie d'une chute" peut aussi encore créer la surprise.

Et si elle échoue sur ce front, elle pourra sûrement se consoler avec le succès programmé d'un autre film dont elle est à l'affiche: "La Zone d'Intérêt".

Cette chronique glaçante sur la vie insouciante d'une famille de nazis juste à côté d'Auschwitz, est largement pressentie pour l'Oscar du meilleur film international. Une catégorie où "Anatomie d'une chute" ne peut pas concourir, faute d'avoir été sélectionné par les autorités françaises.

Le début de soirée a été marqué par le sacre du maître japonais Hayao Miyazaki, récompensé par l'Oscar du meilleur film d'animation pour "Le Garçon et le Héron", récit fantastique sur le mystère des origines.

La guerre menée par Israël à Gaza s'est également invitée sur le tapis rouge.

Plusieurs stars, dont Billie Eilish, Ramy Youssef et l'acteur français Swann Arlaud, ont arboré un pin's appelant au cessez-le-feu, tandis que plusieurs petites manifestations de militants se déroulaient dans les rues de Los Angeles.