Les Palmes d'or remportées par des réalisateurs français

Avant Julie Ducournau, couronnée de la Palme d'or samedi pour "Titane", voici les précédents réalisateurs français lauréats de la récompense suprême au festival de Cannes depuis 1946.

La récompense attribuée au meilleur film de la compétition n'a pris le nom de "Palme d'or" qu'en 1955. De 1964 à 1974, la Palme a été remplacée par le "Grand prix du festival", avant d'être définitivement adoptée en 1975.

- 2015: Dheepan - Jacques Audiard

- 2013: La vie d'Adèle - Chapitre 1& 2 - Abdellatif Kechiche

- 2008: Entre les murs - Laurent Cantet

- 2002: Le pianiste - Roman Polanski

- 1987: Sous le soleil de Satan - Maurice Pialat

- 1982: Missing - Costa-Gavras

- 1966: Un homme et une femme - Claude Lelouch (Grand Prix du XXe anniversaire du Festival International du Film)

- 1961: Une aussi longue absence - Henri Colpi

- 1959: Orfeu Negro - Marcel Camus

- 1956: le monde du silence - Louis Malle et Jacques-Yves Cousteau

- 1953 : Le salaire de la peur - Henri-Georges Clouzot (Grand Prix)

- 1947 : Les Maudits - René Clément (Grand prix - films d'aventures et policiers) et Antoine et Antoinette - Jacques Becker (Grand Prix - films psychologiques et d'amour)

- 1946: La symphonie pastorale - Jean Delannoy (Grand prix)