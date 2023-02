Les Philippines et Singapour à l'honneur du Festival des Cinémas d'Asie de Vesoul

Le Festival des Cinémas d'Asie, qui s'ouvre mardi à Vesoul, offre une programmation foisonnante pour sa 29e édition, proposant une rétrospective de la filmographie du réalisateur Turc Semih Kaplanoglu, en plus de mettre à l'honneur Singapour et les Philippines.

"Vesoul prouve encore une fois qu'elle est la tête chercheuse du cinéma asiatique en France, c'est un festival qui montre des choses que l'on ne voit nulle part ailleurs", se réjouit le délégué général Jean-Marc Thérouanne, qui distingue cinq "temps forts" autour des projections organisées jusqu'au 7 mars.

Il met en avant la venue de Lee Yong-kwan, président du jury pour la compétition des longs métrages de fiction, qui verra s'opposer neuf films venus de Chine, du Vietnam ou encore d'Azerbaïdjan, projetés pour la plupart en première française ou européenne.

Lee Yong-kwan, par ailleurs président du festival de cinéma de Busan (Corée du Sud), "le Cannes de l'Asie" selon Jean-Marc Thérouanne, se verra remettre à Vesoul un "Cyclo d'or d'honneur", plus haute distinction du festival.

Un autre Cyclo d'or d'honneur sera attribué, "pour l'ensemble de son oeuvre", au réalisateur turc Semih Kaplanoglu, que le festival avait contribué à faire connaître dans les années 2000, avant qu'il ne soit sélectionné à Cannes ou récompensé par l'Ours d'or du festival de Berlin en 2010.

"On avait sélectionné son tout premier film il y a 21 ans", se remémore M. Thérouanne, fondateur du festival en 1995 avec son épouse, Martine Thérouanne, qui en est la directrice. "Et par la suite, on a suivi toute sa carrière, on l'a revu dans d'autres festivals. C'est vraiment un moment très fort qu'il revienne comme ça, des années après".

Le festival se penche également sur les cinémas de Singapour et des Philippines, avec une douzaine de films pour chacun des deux pays.

"On a fait un effort énorme pour rendre visible la cinématographie de Singapour, peu connue", souligne le délégué général. "On s'est rendu là-bas pour travailler avec les représentants de l'Asian Film Archive, pour extraire des perles rares, et nous allons présenter des films des années 1950 à aujourd'hui."

A l'occasion des 75 ans de la signature du Traité d'amitié entre la France et les Philippines, qui avait marqué le début des relations diplomatiques officielles entre les deux pays, une dizaine de représentants du Film Development Council of the Philippines font le déplacement, ainsi que plusieurs acteurs et réalisateurs, dont Zig Dulay, déjà primé à Vesoul en 2018.

Dernier temps fort, le festival propose une sélection autour des "diasporas asiatiques", 22 films produits à cheval entre plusieurs pays, évoquant des exils contraints ou choisis, par amour, pour des raisons familiales, politiques ou économiques, ou pour fuir la guerre.

L'annonce du palmarès (fictions et documentaires) aura lieu le 7 mars. Plus de 140 projections sont organisées au cinéma Majestic de Vesoul.