Les premières oeuvres de cinéastes célèbres décryptées dans une série documentaire

David Lynch, Lars Von Trier ou encore Olivier Assayas: plusieurs cinéastes célèbres évoquent la fabrication de leur premier long métrage dans "L'image originelle", une série documentaire de Pierre-Henri Gibert consacrée aux premiers pas derrière la caméra de figures du 7e Art.

Outre Lynch, Von Trier et Assayas, Pierre-Henri Gibert et son équipe sont allés à la rencontre de Xavier Dolan et de Michel Ocelot pour recueillir leurs confidences et tenter de "regarder le chemin parcouru par chacun de ces réalisateurs à l'aune de leur premier film".

"L'intensité créatrice n'est jamais aussi forte pour un cinéaste qu'au moment de franchir l'étape du long métrage. Quelque part, ils se révèlent à eux-mêmes. Truffaut disait: tout Godard est dans +A bout de souffle+", souligne le réalisateur Pierre-Henri Gibert.

Long de trente minutes, chaque épisode de "L'image originelle" mêle des clichés de tournage et des extraits de films aux entretiens réalisés avec les cinéastes à partir de l'automne 2017, un an après qu'une dizaine eut été approchée.

Dans le documentaire consacré à David Lynch, le cinéaste de "Eraserhead", son premier film sorti en 1977, explique cigarette à la main cette fois où, afin de fluidifier les mouvements de sa mise en scène, il a suggéré à son chef-opérateur d'imaginer que la caméra pesait 500 kg.

"Je pense que j'ai été rusé, car j'ai été capable de faire des films différents des attentes du public pour enrichir le cinéma", confie de son côté le réalisateur danois Lars Von Trier.

Produite par la fondation Gan, Ciné + et Caïmans productions, la série, dont les trois premiers volets ont été diffusés au festival Lumière de Lyon, devrait atteindre "une dizaine d'épisodes" dans les prochains mois.

Les épisodes déjà réalisés seront quant à eux diffusés à partir du 19 novembre sur Ciné +.