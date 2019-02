Les principales nominations pour les Grammys 2019

Voici les nominations dans les principales catégories des Grammy Awards, les récompenses de la musique américaine, décernés dimanche à Los Angeles.

Le rappeur Kendrick Lamar, huit fois cité, est en tête des nominations devant une autre star du hip-hop, le Canadien Drake (sept nominations).

Pour les artistes féminines c'est la chanteuse folk-rock Brandi Carlile qui arrive en tête (six nominations).

- Album de l'année -

Cardi B, "Invasion of Privacy"

Brandi Carlile, "By The Way, I Forgive You"

Drake, "Scorpion"

H.E.R., "H.E.R."

Post Malone, "Beerbongs & Bentleys"

Janelle Monae, "Dirty Computer"

Kacey Musgraves, "Golden Hour"

Various Artists, "Black Panther: The Album, Music From and Inspired By"

- Enregistrement de l'année, attribué pour la performance globale d'un titre -

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin, "I Like It"

Brandi Carlile, "The Joke"

Childish Gambino, "This Is America"

Drake, "God's Plan"

Lady Gaga & Bradley Cooper, "Shallow" (from "A Star Is Born")

Kendrick Lamar & SZA, "All The Stars" (from "Black Panther")

Post Malone featuring 21 Savage, "Rockstar"

Zedd, Maren Morris & Grey, "The Middle"

- Chanson de l'année, attribuée aux auteurs/compositeurs -

Kendrick Lamar et SZA, avec Al Shuckburgh, Mark Spears et Anthony Tiffith, "All The Stars" (from "Black Panther")

Ella Mai avec Larrance Dopson, Joelle James et Dijon McFarlane, "Boo'd Up"

Drake avec Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron LaTour, Matthew Samuels et Noah Shebib, "God's Plan"

Shawn Mendes avec Teddy Geiger, Scott Harris et Geoffrey Warburton, "In My Blood"

Brandi Carlile avec Dave Cobb, Phil Hanseroth et Tim Hanseroth, "The Joke"

Zedd and Grey, avec Sarah Aarons, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson et Marcus Lomax, "The Middle"

Lady Gaga avec Mark Ronson, Anthony Rossomando et Andrew Wyatt, "Shallow"

Donald Glover (Childish Gambino) et Ludwig Goransson, "This Is America"

- Révélation de l'année -

Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

- Meilleur clip -

The Carters, "APES**T"

Childish Gambino, "This Is America"

Joyner Lucas, "I'm Not Racist"

Janelle Monae, "Pynk"

Tierra Whack, "Mumbo Jumbo"

- Meilleur album de rap -

Cardi B, "Invasion Of Privacy"

Mac Miller, "Swimming"

Nipsey Hussle, "Victory Lap"

Pusha T, "Daytona"

Travis Scott, "Astroworld"

- Meilleur album de rock -

Alice in Chains, "Rainier Fog"

Fall Out Boy, "Mania"

Ghost, "Prequelle"

Greta Van Fleet, "From the Fires"

Weezer, "Pacific Daydream"

- Meilleur album vocal pop -

Camila Cabello, "Camila"

Kelly Clarkson, "Meaning of Life"

Ariana Grande, "Sweetener"

Shawn Mendes, "Shawn Mendes"

P!nk, "Beautiful Trauma"

Taylor Swift, "Reputation"

- Meilleur album de musique alternative -

Arctic Monkeys, "Tranquility Base Hotel + Casino"

Beck, "Colors"

Bjork, "Utopia"

David Byrne, "American Utopia"

St. Vincent, "Masseduction"

- Meilleur album de musique du monde -

Bombino, "Deran"

Fatoumata Diawara, "Fenfo"

Seun Kuti & Egypt 80, "Black Times"

Soweto Gospel Choir, "Freedom"

Yiddish Glory, "The Lost Songs of World War II"