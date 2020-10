Les proches de Cesare Battisti dénoncent la "torture" de l'isolement carcéral

Les proches et les soutiens de l'écrivain Cesare Battisti, ex-militant révolutionnaire condamné à la perpétuité en Italie pour quatre homicides pendant les années 1970, dénoncent "la torture" de l'isolement auquel il se dit soumis dans sa prison calabraise.

"Le ministère [de la Justice italien] l'enferme dans une sorte de bulle qui l'extrait de la justice, on veut juste qu'il revienne dans un parcours juridique normal, dans la légalité", explique jeudi à l'AFP un membre de sa famille ayant requis l'anonymat.

Auteur prolifique de romans noirs, Cesare Battisti, 65 ans, a été capturé en janvier 2019 en Bolivie, après près de 40 ans de cavale en France puis au Brésil, et extradé en Italie.

Quelques semaines après son arrestation, il avait reconnu devant un magistrat, pour la première fois, sa responsabilité dans ces meurtres et pris ses distances avec la lutte armée menée au nom de l'organisation Prolétaires armés pour le communisme (PAC) pendant les "années de plomb" en Italie.

Incarcéré dans une prison de haute sécurité en Sardaigne où il purgeait sa peine selon un régime d'isolement strict réservé aux détenus AS2 condamnés pour terrorisme, il demandait à être transféré dans une prison plus près de sa famille en Italie. Et le 8 septembre dernier, il avait annoncé, via son avocat, entamer une grève de la faim. Quatre jours plus tard, il était transféré vers la prison de Rossano, en Calabre, dans le sud de la botte italienne.

Or, alors qu'en Sardaigne il pouvait au moins écrire sur son ordinateur, en Calabre "il n'a plus rien, le papier est rationné, il regarde les murs toute la journée", affirme ce proche qui étudie les voies de recours devant la justice européenne. "C'est une sacrée torture".

Lorsqu'il tente de faire passer un courrier à son avocat pour se plaindre de ses conditions d'incarcération, ou qu'il en parle au téléphone, l'administration lui impose des mesures d'isolement supplémentaires, selon son entourage.

Enfin M. Battisti, toujours selon les mêmes sources, a reçu des menaces de la part de détenus condamnés pour terrorisme islamiste.

- L'écriture, ce qu'il lui reste -

Pascal Dessaint, publié comme lui chez Rivages, a récemment signé une pétition de soutien lancée par l'auteur Serge Quadruppani.

"Ca fait 17 ans qu'on s'acharne sur cet homme et ça me paraît tout à fait insupportable", déclare l'écrivain à l'AFP.

Mise en ligne sur le site "lundimatin", la pétition également signée par Fred Vargas, soutien historique de Battisti, mais aussi Gilles Perrault, Patrick Raynal et le cinéaste Lucas Belvaux, fustige "un populisme pénal nourrissant la vengeance infinie des Etats".

"J'ai eu la chance de le côtoyer plusieurs années, de festival en salon littéraire, c'est un homme délicieux, très cultivé, un homme engagé, je n'ai jamais perçu chez lui l'once d'une violence physique", poursuit Pascal Dessaint.

Les signataires de la pétition réclament "l'amnistie des délits politiques des années 70", hypothèse quasi absente du débat public en Italie et qui suscite l'émoi parmi les familles des victimes.

L'ancien activiste a été condamné à la perpétuité pour le meurtre en 1978 d'Antonio Santoro, un gardien de prison, et celui en 1979 d'Andrea Campagna, un chauffeur de la police.

Il avait aussi été condamné pour complicité dans le meurtre en 1979 d'un bijoutier, Pier Luigi Torregiani, et pour complicité du meurtre la même année d'un boucher, Lino Sabbadin.

Pendant son séjour en France de 1990 à 2004, Cesare Battisti avait bénéficié de la protection du président socialiste de l'époque, François Mitterrand, qui s'était engagé à n'extrader aucun militant d'extrême gauche acceptant de renoncer à la lutte armée.

Mais en 2004, le gouvernement du président Jacques Chirac avait décidé de mettre fin à la "jurisprudence Mitterrand". Battisti s'était alors enfui au Brésil.

En prison, Cesare Battisti a continué d'écrire, publiant des nouvelles sur le site carmillaonline.com créé par le romancier italien Valerio Evangelisti, engagé à la gauche de la gauche. Et selon ses proches, il a écrit un nouveau roman que son entourage espère faire publier en France et au Brésil.

"L'écriture, c'est tout ce qu'il lui reste", souffle un parent.