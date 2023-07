Les réactions à la disparition de Jane Birkin

L'annonce du décès de Jane Birkin survenu dimanche 16 juillet à Paris est suivie d'une pluie d'hommages dans le monde artistique et politique. La chanteuse et comédienne âgée de 76 ans a marqué plusieurs générations par son talent, son style et son humanité. Florilège.

"Inimaginable de vivre dans un monde sans ta lumière", a réagi Etienne Daho sur son compte Instagram en postant une photo noir et blanc de Jane Birkin dans sa jeunesse. L'artiste très proche de Jane Birkin avait composé et produit son album "Oh! ¨Pardon tu dormais..."

Pour sa part, la Fédération internationale des droits humains "salue la mémoire d'une icône éternelle, mais surtout d'une grande militante, d'une femme courageuse, engagée et infatigable." Jane Birkin a été ambassadrice de la FIDH.

Tweet URL

"Parce qu’elle incarnait la liberté, qu’elle chantait les plus beaux mots de notre langue, Jane Birkin était une icône française", déclare le président français Emmanuel Macron dans un tweet. Et de souligner "ses engagements ardents".

Tweet URL

"Un bout de mon coeur s'en va avec elle" a déclaré le comédien Pierre Richard exprimant son émotion dans un tweet. Jane Birkin avait joué avec lui dans un film de Claude Zidi en 1974.

Tweet URL

"Le cinéma perd aujourd’hui la plus française de ses actrices britanniques : l’emblématique Jane Birkin. L’artiste avait été Nommée à 3 reprises aux César : en 1985, 1987 puis 1992. Toutes les pensées de l’Académie vont à sa famille et à ses proches", rappelle pour sa part l'Académie des Césars.

Tweet URL

"Elle était belle, talentueuse, tellement généreuse avec tout le monde, avait le cœur sur la main. On pourrait en parler pendant des heures. Mais après la stupeur, et une immense tristesse, je préfère comme beaucoup d’entre vous penser à elle ❤️", a écrit la chanteuse populaire Sheila sur son compte Instagram avec une photo de Jane Birkin et elle à ses côtés.

"J'ai un gros chagrin, Jane est partie !" déclare sur Twitter Brigitte Bardot. Dans une lettre manuscrite, elle ajoute à propos de l'artiste qui a quitté Londres pour s'installer à Paris : "Elle a fui 'La gadoue, la gadoue" qui ravage sa seconde patrie et nous chuchote : 'je t'aime!' 'Nous non plus!' lui répond ce qui reste de la France" (sic).