Les Républicains présentent un "plan d'urgence" pour la culture

Les Républicains ont présenté mardi leur "plan d'urgence" pour "sauver la culture" après la crise sanitaire et renouer avec l'"engagement fort de la droite sur les sujets culturels".

Ce projet, dévoilé par LR une semaine après son plan de relance économique, comprend un plan d'urgence de 350 millions d'euros et des mesures de plus long terme pour consolider le secteur en "refondant les politiques publiques de la culture".

LR a commencé à plancher sur ce plan lors de la crise sanitaire qui a entraîné l'annulation de 65.000 spectacles. "Nous ne pouvons nous résoudre à ce désastre culturel", a affirmé Annie Genevard, co-auteur du plan, en vilipendant les annonces "grandiloquentes et lacunaires" faites le 6 mai par Emmanuel Macron pour aider le secteur.

Un "grand flou" qui est "révélateur de l'idée que la macronie se fait de la culture", réduite à "un gadget", a abondé le secrétaire général du parti Aurélien Pradié.

Le plan comprend un "fonds de soutien" doté au départ de 50 millions d'euros et alimenté par les crédits du Pass culture "qui s'est révélé inefficace".

Pour les TPE et les PME, il demande "le maintien du chômage partiel jusqu'à la fin de l'année" et l'annulation des cotisations et impôts.

Il préconise aussi d'"autoriser la réouverture immédiate des salles de cinéma" et pour l'audiovisuel, d'"aligner le crédit d'impôt sur celui du cinéma".

Pour le livre, il faut que l'État et les collectivités territoriales "puissent privilégier les librairies indépendantes" et "conclure un partenariat avec La Poste".

Une attention particulière est apportée aux "oubliés et invisibles" que sont les maquilleuses, guides patrimoniaux... et plus largement au patrimoine.

LR propose ainsi de "renforcer le dispositif fiscal Malraux permettant de restaurer les centres-villes", de favoriser le mécénat et de "suspendre l'impôt sur la fortune immobilière pour les propriétaires de monuments historiques ouverts au public".

Avec ce plan, LR sort des sujets économiques et régaliens qui lui sont plus habituels.

Mais "la droite et la culture c'est une très longue histoire, d'André Malraux à Nicolas Sarkozy qui a été le dernier président à avoir sanctuarisé le budget de la culture", a souligné Mme Genevard.

Alors que le parti a lancé un vaste chantier de refondation "notre volonté est de réinvestir tous les champs de la discussion politique", a assuré M. Pradié.