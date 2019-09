Les salles de cinéma haut de gamme se frayent un chemin en France

Les salles de cinéma "premium", alliant confort et technologie, se frayent un chemin en France, avec 66 établissements équipés en 2018 contre 5 en 2016, séduisant plutôt un public masculin, jeune et urbain, selon une étude publiée jeudi par le Centre national du cinéma (CNC).

Alors que les cinémas parient de plus en plus sur les innovations (projections laser, écrans enveloppants avec images sur les côtés, écrans géants, son immersif, fauteuils qui bougent...), les projections dans ces salles "premium" technologiques (4DX, Imax/laser, Screen X...) ont représenté plus de 86.000 séances et près de 3,2 millions d'entrées en 2018, précise le CNC.

Plus de 20% des spectateurs sont déjà allés à une projection dans ces salles au cours des douze derniers mois, selon une enquête réalisée en juin 2019 par Médiamétrie auprès de 1.000 spectateurs de 15 ans et plus, intégrée à l'étude.

Les spectateurs de cinéma sont 56,8% à manifester un intérêt pour ces salles, les plus favorables étant les hommes (62,8%), les habitants de Paris et sa région (66,8%) et les jeunes de 15 à 24 ans (67%).

De manière globale, la France possède toujours le premier parc cinématographique d'Europe, avec plus de 2.000 cinémas (2.040 établissements actifs, soit six de moins qu'en 2017) et 6.000 écrans (5.982), devant l'Allemagne (4.894 écrans) et le Royaume-Uni (4.340), souligne l'étude.

En 2018, 69 nouveaux écrans ont été créés en France, soit 7.000 fauteuils supplémentaires.

Un Français sur deux (48%) dispose d'un cinéma dans sa commune, et la moitié des cinémas se trouvent dans des communes de moins de 10.000 habitants.

En 2018, 2/3 des Français sont allés au cinéma au moins une fois dans l'année. En moyenne, ils sont allés 3,1 fois en salles, contre 2,6 entrées par habitant au Royaume-Uni et 2,2 en Espagne.

"Cette étude confirme très clairement l'attachement des Français au cinéma", a commenté le président du CNC Dominique Boutonnat devant la presse.

De nouvelles pratiquent se développent aussi, dont la réservation: lors de leur dernière sortie, 25,6% des spectateurs ont réservé leur place à l'avance en 2019, contre 21,6% en 2018 et 14,4% en 2016, selon l'enquête CinExpert.

slb/alu/cam

IMAX