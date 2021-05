"Les séminaristes": un film sur le régime communiste en Tchécoslovaquie

La résistance vaine de jeunes séminaristes tchécoslovaques face à la toute puissante police du régime communiste dans les années 80: le cinéaste slovaque Ivan Ostrachovsky fait vivre un temps de luttes sourdes dans un film, en salles mercredi.

Le choix du noir et blanc rend l'atmosphère plus oppressante. Dans une première scène, une voiture dépose de nuit le cadavre d'un prêtre horriblement torturé sous un pont de chemin de fer. On verra au matin celui par qui cette mort est arrivée s'observer longuement dans le miroir de sa salle de bain.

Quelques jeunes séminaristes sont décidés à garder leur foi sans compromis face à la mainmise subtile sur l'Eglise qu'impose le régime par le biais de l'organisation chrétienne collaborationiste "Pacem in terris". Mainmise secrète mais féroce, dans une société apparemment normanisée, qui s'exerce dans le séminaire de théologie où viennent d'arriver Juraj et Michal, pleins d'enthousiasme.

Cette poignée de jeunes va communiquer à l'insu de leurs professeurs sur Radio Free Europe depuis une cabine téléphonique, organiser une grève de la faim au réfectoire. D'autant que, depuis 1978, le nouveau pape polonais Jean-Paul II appelle les catholiques derrière le Rideau de fer à ne pas se compromettre.

La valse, presque insouciante au début, des soutanes des séminaristes de l'école -parties de ping-pong, de foot dans la cour-- va céder à la glaciation: confiscation des machines à écrire --pour débusquer les auteurs de tracts anti-régime--, pression de la police sur Juraj pour l'obliger à collaborer, ce qui le conduira au suicide.

"Nous avons voulu injecter une dose d'irrationnel, intensifier la peur que les personnages ressentent", a expliqué le cinéaste, précisant qu'il s'agit d'une fiction réalisée à partir de témoignages d'anciens étudiants et d'ex-membres de "Pacem in terris".

"Je veux que le public comprenne combien il est aisé de se retrouver du mauvais côté de l'histoire", ajoute-il en référence aux visages tristes de ceux --prêtres, policiers, médecins- qui jouent le jeu du régime.

"Les Séminaristes", présenté à la Berlinale en 2020 dans la sélection "Encounters" et qui plonge dans une époque de guerre froide qui nous semble très lointaine, est le deuxième long-métrage de fiction d'Ostrochovsky après "Koza" en 2015.