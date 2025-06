Les Shadoks vont repomper, dans une nouvelle série animée

Les Shadoks, extraterrestres à l'allure de gros oiseaux et à l'humour absurde, vont être les héros d'une nouvelle série animée, près de 60 ans après leur apparition à la télé en 1968, ont annoncé mardi les sociétés à l'origine du projet.

"Chaque épisode, court et autonome, sera confié à un auteur différent: youtubeurs, auteurs de bande dessinée, humoristes ou réalisateurs de la nouvelle génération", ont indiqué dans un communiqué les sociétés de production aaa (détentrice historique des droits), EnoKawa et NORE Studio.

Intitulée "Les Shadoks – La Nouvelle Collection", cette série se donne pour but de "réinterpréter l'univers absurde, satirique et poétique" du créateur Jacques Rouxel, "à la lumière des travers de notre époque".

"Les styles d'animation seront variés : 2D, 3D, image par image (stop motion) ou live action" (prises de vues réelles), ont précisé les producteurs, qui veulent "séduire à la fois les nostalgiques de la série originale" et "les générations nées dans les années 80, 90 et 2000".

Selon eux, "les premiers épisodes entreront en production courant 2025", pour une présentation prévue au Festival international du film d'animation d'Annecy 2026. On ne sait pas à ce stade qui diffusera ces nouveaux épisodes.

Lancée en 1968 sur l'ORTF avec la voix emblématique du comédien Claude Piéplu, la série originale compte 208 épisodes de quelques minutes répartis sur quatre saisons.

Les trois premières avaient été réalisées de 1968 à 1973, puis la série avait été relancée en 2000, après une parenthèse de près de 30 ans.

Les Shadoks se basent sur un humour absurde à l'anglaise auquel les téléspectateurs français de la fin des années 60 n'étaient pas habitués. Ce dessin animé a donc fortement divisé le public à ses débuts, avant de devenir culte.

La série raconte les aventures spatiales des Shadoks, qui ne maîtrisent que quatre mots ("Ga", "Bu", "Zo", "Meu") et dont les occupations principales sont de construire des machines loufoques et de pomper sans trop savoir pourquoi. Ils sont opposés aux Gibis, d'autres extraterrestres nettement plus intelligents.