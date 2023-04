Les spectacles vivants à l'honneur au musée du Louvre en 2023

Les spectacles vivants sont mis à l'honneur au Louvre dans la nouvelle programmation d'avril à décembre 2023, qui vise à "réenchanter le musée", a déclaré Laurence des Cars, présidente-directrice du musée du Louvre, en conférence de presse jeudi.

"Avec cette programmation ample, ambitieuse et généreuse, qui marie musiques actuelles et musique classique, danse et cinéma, théâtre et performances, nous voulons également donner ou redonner le goût du Louvre à tous ceux qui le perçoivent encore trop comme un lieu lointain ou inaccessible", a-t-elle détaillé.

Cette programmation culturelle, qui a notamment pour vocation de "faire entendre d'autres voix" et "faire dialoguer de multiples sensibilités", manifeste "le renouveau de l'une des plus anciennes missions du Louvre, celle d'être la maison de tous les artistes", a-t-elle ajouté.

Depuis le 31 mars et jusqu'au 25 mai, le musée fait office de "résidence de création" en accueillant le groupe de rock Feu! Chatterton afin qu'il y organise des concerts, des rendez-vous artistiques ou encore une masterclass.

Du 16 juin au 20 juillet, le musée convie le public au festival polyphonique "Les Etés du Louvre", qui investira "l'ensemble du domaine du Louvre" en y organisant des concerts de musiques actuelles et classique, du théâtre, de la danse ou encore des projections de films en plein air.

De septembre à décembre, des spectacles de danse, des concerts et des projections de film continueront d'y être ponctuellement organisés.

"La diversité de cette programmation a été rendue possible grace aux précieux partenariats noués avec de nombreuses institutions culturelles comme la Philarmonie et l'Orchestre de Paris, le Théâtre de la Ville, Paris l'Été, le Festival d'Automne à Paris et mk2", a précisé Luc Bouniol-Laffont, directeur de l'auditorium et des spectacles.

Cette programmation accorde également une place importante aux productions napolitaines et italiennes dans le cadre du partenariat noué par le Louvre et le musée de Capodimonte pour l'année 2023.

Le Louvre a accueilli 7,8 millions de visiteurs en 2022, un total en hausse de 170% par rapport à 2021 mais qui reste loin derrière l'avant crise sanitaire (dix millions de visiteurs annuels).