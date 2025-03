Les stars arrivent pour des Oscars à couteaux tirés entre "Anora" et "Conclave"

Les premières stars ont commencé à défiler dimanche sur le tapis rouge des Oscars, où la tragicomédie "Anora" et le thriller papal "Conclave" sont au coude-à-coude pour le prix du meilleur film.

"Il y aura une réelle tension", explique à l'AFP Jacqueline Coley, du site de critiques populaires Rotten Tomatoes. "Si +Conclave+ ne gagne pas, ce sera certainement +Anora+."

La saison des récompenses a été très mouvementée, entre les incendies qui ont ravagé Los Angeles et l'effondrement d'"Emilia Pérez" de Jacques Audiard, ex-favori plombé par les tweets racistes de son actrice principale, Karla Sofía Gascón.

Réalisé par Sean Baker, "Anora" suit les mésaventures d'une strip-teaseuse new-yorkaise qui se marie avec le fils d'un oligarque russe, avant de déchanter cruellement face au mépris de classe de sa belle-famille.

Ce Cendrillon moderne est le film qui a gagné le plus de prix avant la cérémonie: outre la Palme d'or à Cannes, il a été récompensé par les syndicats des réalisateurs, producteurs et scénaristes hollywoodiens, ainsi que par l'organisation des critiques américains.

Le réalisateur américain Sean Baker et l'actrice américaine Mikey Madison récompensés au Film Independent Spirit Awards, le 22 février 2025 à Santa Monica, en Californie AFP

Mais "c'est un film un peu polarisant à cause du thème des travailleuses du sexe", note Mme Coley.

Par opposition, "Conclave" est un "thriller à l'ancienne avec un casting de stars", ajoute-t-elle.

Le film propose une plongée dans les arcanes mouvementées de l'élection d'un nouveau Pape au Vatican, avec en vedette Ralph Fiennes, impeccable en cardinal qui perd la foi face aux luttes intestines de l'Eglise.

Il a dominé les SAG Awards, le syndicat des acteurs hollywoodiens, qui représentent le collège de votants le plus nombreux au sein de l'Académie des Oscars. Et il résonne d'une manière nouvelle avec les problèmes de santé actuels du Pape François.

Chalamet ou Brody?

"C'est un film plus traditionnel, plus typique pour la catégorie meilleur film", estime auprès de l'AFP un membre de l'Académie, qui a voté en sa faveur.

(g-d) Le casting de "Conclave": Sergio Castellitto, John Lithgow, Isabella Rossellini et Ralph Fiennes lors des Screen Actors Guild Awards à Los Angeles, le 23 février 2025 AFP/Archives

Ce votant, qui souhaite rester anonyme, admire également la fresque épique "The Brutalist".

Adrien Brody y incarne un architecte survivant de l'Holocauste qui émigre aux Etats-Unis. Un rôle qui en fait le favori pour remporter l'Oscar du meilleur acteur, statuette qu'il a déjà remportée en 2003 pour "Le Pianiste", où il jouait déjà un artiste confronté à la Shoah.

Mais Timothée Chalamet pourrait l'empêcher de rejoindre Marlon Brando et Jack Nicholson parmi le club prestigieux des doubles vainqueurs. Car le jeune acteur incarne Bob Dylan avec brio dans "Un parfait inconnu".

A 29 ans à peine, il pourrait devenir le plus jeune comédien à remporter l'Oscar du meilleur acteur, en battant de quelques mois le record détenu par... Adrien Brody lui-même.

L'acteur Adrien Brody ("The Brutalist") lors des Golden Globes à Beverly Hills, le 5 janvier 2025 AFP/Archives

Encore faut-il que les membres de l'Académie soient arrivés au bout de "The Brutalist" -- 3H35 avec entracte. Certains "étaient contrariés d'être enfermés dans une pièce pour une telle durée", raconte l'électeur anonyme.

Côté actrices, un autre duel oppose Mikey Madison, l'actrice d'"Anora", à la superstar Demi Moore, qui a fait sensation dans "The Substance" de la Française Coralie Fargeat. Une fable gore où elle incarne une ancienne gloire d'Hollywood accro à un sérum de jouvence.

Le film compte cinq nominations, dont celle du meilleur film, du meilleur scénario et de meilleure réalisatrice pour Coralie Fargeat.

Mais cette catégorie "est un face-à-face" entre Sean Baker ("Anora") et Brady Corbet ("The Brutalist"), selon Scott Feinberg, chroniqueur du Hollywood Reporter.

"Emilia Pérez" en difficulté

Demi Moore sur le tapis rouge des Oscars, le 2 mars 2025 AFP

Egalement nominé pour "Emilia Pérez", Jacques Audiard pâtit des anciens tweets racistes et islamophobes de Karla Sofía Gascón, qui incarne le rôle-titre de son odyssée musicale sur la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain.

Leur émergence a plombé les chances du film, malgré 13 nominations - un record pour une production non anglophone. Et son triomphe vendredi aux César français, où il a remporté sept trophées, n'y changera probablement rien.

"Il y a eu tous ces trucs ces dernières semaines qui étaient pénibles. On ne parlait plus de cinéma, on parlait d'autres choses", a confié Jacques Audiard à l'AFP en arrivant sur le tapis rouge. "Ce soir, on referme la boîte. Quoi qu'il se passe, on referme la boîte. (...) Je veux que ça cesse. Je veux partir sur autre chose."

L'Oscar du meilleur second rôle féminin semble promis à Zoe Saldaña - l'actrice a dominé toute la saison des récompenses, comme Kieran Culkin pour le prix masculin avec "A Real Pain" - et la comédie musicale a de bonnes chances pour le prix de la meilleure chanson.

Jacques Audiard sur le tapis rouge des Oscars, le 2 mars 2025 AFP

Mais pour le reste, la moisson d'"Emilia Pérez" semble très incertaine, y compris dans la catégorie du meilleur film international, où le film brésilien "Je suis toujours là" lui dispute la vedette, grâce à une Fernanda Torres qui pourrait créer la surprise dans la catégorie meilleure actrice.

Présentée pour la première fois par l'humoriste Conan O'Brien, la cérémonie rendra un hommage appuyé aux pompiers et aux victimes des incendies meurtriers qui ont ravagé Los Angeles en janvier.

Un des temps forts du spectacle sera assuré par la chanteuse pop Ariana Grande de "Wicked", la comédie musicale sur la sorcière du "Magicien d'Oz".