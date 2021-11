Les super-héros des "Eternels" en tête du box-office français

"Les Eternels", dernier film de super-héros signé Marvel, a pris d'emblée la tête d'un box-office français dominé par les productions américaines, selon des chiffres de Cbo-Box Office pour la semaine du 3 au 9 novembre, publiés mercredi.

Le film, signé Chloé Zhao, réalisatrice oscarisée pour "Nomadland", entend déconstruire les super-héros, remplis de doutes et fêlures.

Interprété notamment par Angelina Jolie et Salma Hayek, "Les Eternels", qui jongle avec une multitude de personnages principaux et dure 2H37, a attiré 775.000 spectateurs français pour sa première semaine d'exploitation.

Il arrive devant le dernier James Bond avec Daniel Craig, "Mourir peut attendre", qui est toujours en deuxième place du classement, après cinq semaines sur les écrans français.

Les péripéties du célèbre agent 007 avaient déjà signé le meilleur démarrage de l'année, faisant bondir de 25% sur une semaine la fréquentation des cinémas. Au total, le film a attiré plus de 3,6 millions de spectateurs depuis sa sortie en salle, une belle performance au vu du contexte sanitaire.

La troisième marche du podium est occupée par un autre film de super-héros, "Venom: Let There Be Carnage".

Les plus jeunes ont eux aussi retrouvé le chemin des salles à la faveur des vacances de la Toussaint : le film "Le Loup et le Lion" signé Gilles de Maistre, le réalisateur de "Mia et le Lion Blanc", est quatrième, faisant quasiment aussi bien que "Venom".

"La famille Adams 2 : Une virée d'enfer", est en cinquième position.

1. "Les Eternels" : 775.467 entrées (nouveauté) - 579 copies

2. "Mourir peut attendre" : 276.345 entrées (5e semaine) - 1.092 copies

2. "Venom: Let There Be Carnage" : 226.100 entrées (3e semaine) - 626 copies

3. "Le Loup et Le Lion" : 226.054 entrées (4e semaine) - 825 copies

5. "La famille Addams 2" : 189.426 entrées (4e semaine) - 948 copies