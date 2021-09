Les temps forts de l'affaire Matzneff, de la publication du "Consentement" de Vanessa Springora, qui dénonçait les agissements pédocriminels de l'écrivain en janvier 2020, au livre de Francesca Gee, qui l'accuse d'atteinte sexuelle.

- La déflagration du "Consentement" -

Le 2 janvier 2020, Vanessa Springora publie "Le Consentement" (Grasset): la nouvelle directrice des éditions Julliard dénonce les ravages de sa relation sous emprise avec Gabriel Matzneff, pédophile revendiqué. Elle avait alors 14 ans et lui près de 50. L'écrivain y voit un "ouvrage hostile, méchant, dénigrant" et non le récit de leurs "lumineuses et brûlantes amours".

Dès le lendemain, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire à l'encontre de M. Matzneff pour "viols commis sur mineur" de moins de 15 ans. Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes-hommes, appelle "toutes les personnes ayant connaissance d'actes pédocriminels commis dans cette affaire (...) à se manifester auprès de la justice (...)".

Le 7, Gallimard qui publiait depuis 30 ans le Journal de Gabriel Matzneff annonce l'arrêt de sa commercialisation. Le dernier volume, "L'Amante de l'Arsenal" était sorti en novembre. "Je pense qu'il a raison, cela calmera les excités (...)", écrit l'écrivain dans une lettre où il dénonce une "vague de néo-puritanisme". Ses autres éditeurs, Stock et Léo Scheer, cessent à leur tour la commercialisation de ses livres. Le directeur du Point annonce que M. Matzneff a décidé de cesser sa collaboration avec l'hebdomadaire pour lequel il tenait une chronique irrégulière depuis 2013.

Le 8, l'association de prévention l'Ange Bleu attaque en justice Gabriel Matzneff pour apologie de la pédocriminalité.

- Matzneff se défend -

Dans le même temps, quelques écrivains prennent la défense de leur confrère, prix Renaudot 2013. L'académicien Dominique Fernandez signe une tribune dans Le Monde du 13 janvier contre "la bonne conscience" de ceux qui attaquent l'écrivain.

Trois semaines après l'ouverture de l'enquête, Vanessa Springora est auditionnée le 29 janvier par la police pour les faits qu'elle décrit dans son livre mais qui sont prescrits.

Dans un entretien diffusé ce même jour sur BFMTV, l'écrivain affirme "regretter" ses pratiques pédocriminelles passées en Asie, tout en faisant valoir qu'"à l'époque", "jamais personne ne parlait de crime".

Le 11 février, la police lance un appel à témoins pour retrouver d'éventuelles victimes de Gabriel Matzneff. Ce même jour, l'écrivain affirme avoir "l'impression d'être un mort vivant" dans un entretien avec le New York Times depuis un hôtel de la côte de Ligurie (nord-ouest de l'Italie) où il s'est réfugié. Son domicile parisien, le siège de Gallimard ainsi que l'hôtel italien où il réside sont perquisitionnés.

- Christophe Girard poussé à la démission -

Le 5 mars, Christophe Girard, adjoint à la Culture de la maire de Paris Anne Hidalgo, est entendu comme témoin sur ses liens supposés avec l'écrivain. La Maison Yves Saint Laurent dont il a été secrétaire général (1986-1987) et Pierre Bergé ont financé l'hôtel dans lequel l'écrivain vivait dans le quartier de Saint Germain-des-Prés.

Le 23 juillet, Christophe Girard, poussé par les Verts, remet sa démission. Il dénonce un "climat délétère général".

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot annonce le 24 septembre que M. Matzneff a définitivement perdu son allocation du Centre national du livre pour écrivains à faibles revenus qu'il percevait depuis 2002, selon le JDD.

- Annulation du procès -

Le 11 février 2021, Gabriel Matzneff auto-édite "Vanessavirus", un livre écrit en réponse au "Consentement".

Le 21 mai, le tribunal correctionnel de Paris annule la citation de l'Ange Bleu pour une question de procédure. Le procès de M. Matzneff prévu en septembre n'aura pas lieu. L'association indique son intention de faire appel.

- Nouveau livre d'une accusatrice -

Le 28 septembre, une ancienne journaliste Francesca Gee sort "L'arme la plus meurtrière", un livre auto-édité dans lequel elle accuse M. Matzneff d'atteinte sexuelle. Le manuscrit présenté en 2014 à plusieurs maisons d'édition avait été refusé.