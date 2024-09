Les "Tournesols" de Van Gogh à nouveau ciblés après les peines de prison infligées à deux militantes écologistes

Des militants de Just Stop Oil après avoir aspergé de soupes deux tableaux "Les Tournesols" (g et d) de Vincent Van Gogh à la National Gallery de Londres, le 27 septembre 2024

Trois militants de "Just Stop Oil" ont à nouveau aspergé de soupe deux tableaux des "Tournesols" de Van Gogh à la National Gallery de Londres vendredi, peu après la condamnation de deux activistes de ce groupe écologiste à de la prison ferme pour des faits similaires.

Peu après 14H30 (13H30 GMT), ils ont ouvert des récipients contenant de la soupe et l'ont jetée sur deux des "Tournesols" de Van Gogh - l'un de 1888, déjà ciblé à la National Gallery la fois précédente, et l'autre de 1889, prêté par le Philadelphia Museum of Art -, avant de dévoiler leurs tee-shirts "Just Stop Oil", peut-on voir sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Ces oeuvres, aussitôt examinées par un conservateur, ne sont pas "endommagées", a précisé la National Gallery dans un communiqué transmis à l'AFP, ajoutant que trois personnes avaient été arrêtées par la police.

Cette action a été organisée en "signe de défi" après la condamnation de Phoebe Plummer, 23 ans, et Anna Holland, 22 ans, à deux ans et 20 mois de prison ferme par la justice britannique vendredi matin, explique Just Stop Oil.

Le 14 octobre 2022, ces deux militantes avaient aspergé de soupe le tableau "Tournesols" de 1888 avant de se coller les mains sur le mur du musée, une action spectaculaire et très médiatisée pour réclamer l'arrêt immédiat de tout nouveau projet pétrolier ou gazier au Royaume-Uni.

Elle n'avait que très légèrement endommagé le cadre entourant l'oeuvre de 1888, protégée par une vitre.

"Des personnes sont emprisonnées pour avoir exigé l'arrêt de projets pétroliers ou gaziers (...) Les générations futures sauront reconnaître que ces prisonniers d'opinion étaient du bon côté de l'histoire", a lancé la militante Phil Green, 24 ans, après avoir lancé la soupe sur ces oeuvres vendredi.

Le groupe demande l'arrêt des énergies fossiles d'ici à 2030 au Royaume-Uni.

Des visiteurs font la queue devant la National Gallery à Londres pour l'exposition consacrée au peintre néerlandais "Van Gogh: Poets and Lovers", le 27 septembre 2024 AFP

La National Gallery organise depuis mi-septembre une exposition consacrée au célèbre peintre néerlandais, "Van Gogh: Poets and Lovers", qui a fermé ses portes après l'action.

Les deux militantes condamnées vendredi par le tribunal de Southwark à Londres devraient "purger au moins la moitié de leur peine en détention", a souligné Just Stop Oil, dont "25 sympathisants sont actuellement en prison".

"Peine disproportionnée"

"Vous n'aviez pas le droit de faire ce que vous avez fait aux +Tournesols+", a estimé vendredi le juge Christopher Hehri, qui a condamné Phoebe Plummer et Anna Holland pour "dommages criminels".

"La soupe aurait pu s'infiltrer à travers le verre" et endommager, "voire détruire", le célèbre tableau exposé dans la galerie de Trafalgar Square, "un trésor culturel", a-t-il ajouté lors de l'audience.

Des militants de Just Stop Oil devant un tableau de Van Gogh "Les Tournesols" aspergé de soupe à la National Gallery de Londres, le 27 septembre 2024 Just Stop Oil/AFP

Peu avant l'annonce de sa peine, Anna Holland avait déclaré ne pas attendre de "justice de la part d'un système brisé, qui a été corrompu par sa dépendance aux combustibles fossiles". "Les peines de prison, quelle que soit leur durée, ne nous dissuaderont pas", a-t-elle ajouté.

"Avec ces actions militantes, j'ai choisi de perturber pacifiquement un système injuste, malhonnête et meurtrier", a déclaré Phoebe Plummer.

L'ONG Greenpeace a dénoncé une "peine disproportionnée pour une manifestation qui a causé des dommages mineurs au cadre du tableau et aucun à la toile elle-même".

"Il s'agit d'une nouvelle étape sinistre dans la répression des manifestations pacifiques" entamée par le précédent gouvernement conservateur, a encore dit Will McCallum, codirecteur exécutif de Greenpeace UK.

En juillet, plusieurs ONG et militants britanniques avaient dénoncé un recul de la liberté de manifester après les lourdes peines de prison infligées à cinq membres de Just Stop Oil, pour avoir organisé le blocage d'une autoroute anglaise.

Quatre d'entre eux avaient été condamnés à quatre ans de prison par ce même juge, Christopher Hehri, et le fondateur de l'organisation Roger Hallam avait lui été condamné à cinq ans pour avoir préparé cette action.