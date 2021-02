Les "Tuche 4" repoussés à Noël

Les meilleures plaisanteries sont les plus longues : prévu à Noël dernier, reporté à février à cause de la crise sanitaire, le film "Les Tuche 4" a vu sa sortie à nouveau décalée, à fin 2021.

Les précédents volets ont tous fait des cartons, culminant à 5,5 millions d'entrées pour "Les Tuche 3" en 2018, et le film est l'un des plus attendus pour la réouverture des salles.

Mardi, le distributeur Pathé a annoncé que la bande des "Tuche", avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty ou encore Sarah Stern, devrait retrouver les salles obscures le 8 décembre 2021.

Le film, qui se déroule dans une ambiance de fêtes de fin d'année, était initialement programmé pour le 9 décembre 2020, avant d'être repoussé au 3 février en raison de la fermeture fin octobre des cinémas.

Cette nouvelle annonce de décalage est un signe de plus du marasme dans lequel sont plongés les distributeurs de films, privés de toute visibilité quant à une réouverture des salles de cinémas.

Les films prêts à être diffusés s'accumulent par dizaines, et les professionnels redoutent de plus en plus un énorme embouteillage à la réouverture.

Les petits films ou les indépendants pourraient être écrasés par la concurrence, tandis que les grosses productions cherchent chacune une fenêtre la plus favorable possible.

Outre les "Tuche 4", Gaumont a dans son escarcelle un autre film prometteur, "Eiffel" de Martin Bourboulon avec Romain Duris, programmé pour l'instant au 5 mai.

D'autres grosses productions françaises ont été repoussées à plusieurs reprises ou sont en attente en raison de la situation sanitaire, comme "Aline" de Valérie Lemercier s'inspirant de la vie de Céline Dion (novembre 2021 désormais), le premier volet du film "Kaamelott" (pas de date annoncée) ou "OSS 117 : Panique en Afrique noire" (14 avril 2021).

Il faudra en plus compter avec les blockbusters américains : le nouveau "Top Gun" avec Tom Cruise a annoncé lundi sa sortie en France pour le 14 juillet.