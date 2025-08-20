L'Eurovision 2026 de retour à Vienne, onze ans après Conchita Wurst

Le
20 Aoû. 2025 à 06h55 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Julia ZAPPEI
© 2025 AFP
L'artiste autrichien Johannes Pietsch, alias JJ, célèbre sa victoire à l'Eurovision 2025,le 18 mai 2025 à Bâle

L'artiste autrichien Johannes Pietsch, alias JJ, célèbre sa victoire à l'Eurovision 2025,le 18 mai 2025 à Bâle

AFP
Fabrice COFFRINI
Partager 4 minutes de lecture

Vienne, temple de la musique classique, a été préférée mercredi à la ville tyrolienne d'Innsbruck pour organiser l'Eurovision 2026, promettant d'être à la hauteur de l'image de diversité de ce concours de chanson au retentissement planétaire.

La capitale de plus de deux millions d'habitants s'était portée candidate avec le slogan "Europe, shall we dance?" (Europe, dansons-nous?), forte du succès de l'édition 2015 après le triomphe de la drag-queen barbue Conchita Wurst.

Cette fois, c'est le jeune artiste JJ, contre-ténor queer de 24 ans, qui a ramené en mai le trophée à la maison. Avec donc la tâche pour l'Autriche d'organiser l'édition suivante, selon la tradition.

"La réputation de Vienne, considérée comme l'une des villes les plus importantes au monde sur le plan de la musique, et sa situation au cœur de l'Europe en font la ville hôte idéale" pour ce 70e concours, s'est félicité Martin Green, le directeur de l'Eurovision, après l'annonce du lieu sur les antennes de la radio-télévision publique ORF.

Rendez-vous est donné en mai 2026: la finale se déroulera le 16, en épilogue d'une semaine de festivités.

166 millions de téléspectateurs

Vienne avait aussi accueilli l'Eurovision en 1967, un peu plus de dix ans après sa création. Mais l'événement n'a plus rien à voir avec ses débuts: désormais extravagant, spectaculaire et souvent kitsch, il a été suivi cette année à Bâle par 166 millions de téléspectateurs dans 37 pays, et séduit les nouvelles générations sur les réseaux sociaux.

Des manifestants propalestiniens protestent contre la participation d'Israël au concours Eurovision de la chanson, le 17 mai 2025 à Bâle

Des manifestants propalestiniens protestent contre la participation d'Israël au concours Eurovision de la chanson, le 17 mai 2025 à Bâle

AFP
SEBASTIEN BOZON

Avec chaque année, son lot de polémiques: dans les rues de Suisse comme en Suède un an plus tôt, des manifestants propalestiniens avaient protesté contre la participation d'Israël au concours malgré l'offensive menée à Gaza.

Des pays ont déjà été exclus de l'Eurovision, à l'instar du Bélarus en 2021 après la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko. La Russie l'a été un an plus tard, après avoir envahi l'Ukraine.

Johannes Pietsch, alias JJ, avait lui-même plaidé pour une édition autrichienne "sans Israël", avant de s'excuser pour les remous provoqués par ses propos dans son pays.

Le parti d'extrême droite FPÖ a mis en garde contre "une tribune offerte à l'antisémitisme", étrillant aussi "un spectacle queer, gauchiste et woke".

Ode à la différence

La drag-queen autrichienne Conchita Wurst lors de la finale de l'Eurovision un an après sa victoire, le 23 mai 2025 à Vienne

La drag-queen autrichienne Conchita Wurst lors de la finale de l'Eurovision un an après sa victoire, le 23 mai 2025 à Vienne

AFP
DIETER NAGL

Car l'Eurovision se veut une grande fête pour la tolérance, offrant une importante visibilité à la communauté LGBT+.

En clin d'oeil au concours, Vienne avait installé en 2015 des feux piétons de signalisation mettant en scène des couples gays au lieu du petit bonhomme solitaire. Plébiscités par le public, ces pictogrammes ont perduré et essaimé dans plusieurs villes d'Autriche.

Le maire social-démocrate, Michael Ludwig, a salué mercredi "le message d'ouverture au monde et de coexistence pacifique" de l'Eurovision, qui trouve selon lui une résonance à Vienne, "une ville très cosmopolite, où chacun peut choisir son mode de vie, aussi différent soit-il".

Face aux critiques sur le coût au moment où le pays alpin, visé par une procédure de la Commission européenne pour déficit excessif, doit se serrer la ceinture, les organisateurs ont promis de faire preuve de vigilance.

La municipalité s'est fixé un plafond de 22,6 millions d'euros et le directeur du concours a lui rappelé les énormes retombées économiques de l'événement, 500.000 visiteurs se sont rendus cette année à Bâle.

La salle de concert du Wiener Stadthalle, le 20 août 2025 à Vienne

La salle de concert du Wiener Stadthalle, le 20 août 2025 à Vienne

APA/AFP
GEORG HOCHMUTH

L'Eurovision aura lieu, comme en 2015, dans la Wiener Stadhalle, salle de concerts pouvant accueillir jusqu'à 16.000 personnes.

"Together on top" (Ensemble au sommet): la touristique Innsbruck, dans le Tyrol, avait misé sur la carte alpine et son "hospitalité" pour l'emporter mais la ville de 132.000 habitants a perdu le duel face à la capitale, mieux dotée en capacités d'hébergement et extrêmement bien reliée au reste de l'Europe par l'avion et le train.

Culture
AUTRICHE

Dans le même thème - Culture

De grands voiliers venus du monde entier ont défilé le 20 août 2025 sur le canal de la mer du Nord jusqu'à Amsterdam, marquant le début d'un festival maritime qui durera cinq jours et célèbrera les navires, les marins et le passé maritime de la ville
Culture

De grands voiliers entrent dans Amsterdam pour un festival maritime géant

La tapisserie de Bayeux, le 13 septembre 2019, à Bayeux dans le Calvados
International

Une pétition en ligne contre le prêt de la tapisserie de Bayeux au British Museum

Une scène du film d'animation Ne Zha 2 dans une salle de cinéma à Pékin, le 16 février 2025
Culture

Le phénomène chinois "Ne Zha 2" espère séduire le public américain avec la voix de Michelle Yeoh

48.20849, 16.37208

À la une

Afrique

Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire: les parrainages, une bataille aux allures de pré-campagne

Afrique

RD Congo: "viols collectifs", '"exécutions sommaires"... Le M23 et les Wazalendo accusés d'"atrocités" par Amnesty

International

Guerre à Gaza: Israël ordonne le rappel de 60.000 réservistes pour détruire les derniers bastions du Hamas

International

Crise Netanyahu-Macron: le Crif dénonce de "vaines polémiques", la gauche une "instrumentalisation" de l'antisémitisme

Sport

AfroBasket 2025 en Angola: les résultats, les résumés vidéo et le programme de la compétition

International

Suède: une église déménage sur des roulettes pour permettre l'expansion d'une mine de fer

International

La mousson fait encore 20 morts au Pakistan, les pluies gagnent le Sud

International

Guerre en Ukraine: garanties de sécurité, concessions territoriales... Les points clés après la réunion Trump-Zelensky

TERRIENNES

En Gambie, malgré son interdiction et une loi en vigueur depuis dix ans, l'excision perdure

International

Gaza : le Hamas dit oui à une trêve, un frêle espoir de paix ?