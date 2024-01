L'homme Armani, entre raffinement et nonchalance

Le "roi" de la mode italienne, Giorgio Armani, 89 ans, a dévoilé lundi à Milan une collection masculine automne-hiver 2024/2025 conjuguant raffinement et nonchalance, marquée par des coupes fluides et des lignes souples.

Sous l’œil bleu du maestro, reproduit dans une gigantesque lune dominant le podium, les mannequins déambulent dans le cadre intimiste du siège historique de la via Borgonuovo, aux antipodes de la mode-spectacle.

Défilé Armani pour la collection masculine automne-hiver 2024/2025 à la Fashion Week de Milan, le 15 janvier 2024 AFP

"La mode masculine ne doit pas être un objet de désir à tout prix, elle doit être un beau costume, une belle veste, un beau tissu, une belle couleur et rien de plus, car sinon nous risquons de faire du carnaval", a commenté le couturier.

Fidèle à son ADN de chic décontracté, Giorgio Armani a opté pour des pantalons amples mais raffinés, et des manteaux mi-longs portés ouverts qui favorisent la liberté de mouvement.

Défilé Armani pour la collection masculine automne-hiver 2024/2025 à la Fashion Week de Milan, le 15 janvier 2024 AFP

Pour l'hiver prochain, les volumes ont été revus à la hausse, "pour donner encore plus d'aisance et de fluidité" aux vêtements de la collection, explique Giorgio Armani.

La veste déconstruite, sans épaulettes et non doublée, l'emblème de la marque, a été déclinée à l'infini: style dandy, elle est assortie à l'indispensable gilet et à des pantalons à pinces. Version sport, elle est portée sur des pantalons cargo glissés dans des bottes.

Défilé Armani pour la collection masculine automne-hiver 2024/2025 à la Fashion Week de Milan, le 15 janvier 2024 AFP

L'éternel casse-tête du couturier consiste à "faire l'habituel d'une manière inhabituelle", a-t-il confié à l'issue du défilé, au quatrième jour de la Fashion week homme.

Le maître s'accorde ainsi quelques petites notes décalées: un large manteau en cuir doublé d'une fausse fourrure de léopard ou un costume strict assorti à une cravate quelque peu bouffante.

Mais la cravate se fait très discrète dans le défilé, elle est fine, noire ou grise, cachée sous un blazer et souvent remplacée par un foulard.

Défilé Armani pour la collection masculine automne-hiver 2024/2025 à la Fashion Week de Milan, le 15 janvier 2024 AFP

"La cravate dépend de l'occasion, nous la faisons porter par l'homme qui va au bureau, avec respect pour ce bureau, car j'espère qu'il ne va pas en tee-shirt à une réunion importante", a ironisé Giorgio Armani.

Le noir et le gris sont omniprésents, combiné à volonté avec du grège, du vert, mais aussi du rose, du bleu clair et du bleu foncé.

Giorgio Armani avait présenté samedi la nouvelle collection de sa ligne Emporio, du prêt-à-porter haut de gamme destiné à une clientèle tendance, inspirée du monde marin et axée sur l'aventure et l'audace.