À Libourne, la toile découverte est bien un original du grand maître italien Guido Reni

La copie était en fait un original: après des mois d'enquête autour d'une toile du musée de Libourne (Gironde) considérée comme une reproduction tardive d'un Guido Reni, un comité scientifique a confirmé qu'il s'agissait bien d'une œuvre du peintre baroque italien du XVIIe siècle.

"On s'en doutait un peu, aujourd'hui enfin nous savons. Le tableau est l’œuvre originale de Guido Reni", a annoncé vendredi lors d'une conférence de presse le maire de Libourne (Gironde) Philippe Buisson, saluant un "coup de projecteur incroyable" sur sa ville.

Deux ans et demi auparavant, l'attention des équipes du Musée des Beaux-Arts de Libourne se porte par hasard sur un tableau de 2x3 m recouvert d'un film protecteur opaque, qui dormait dans les réserves et n'avait jamais été exposé.

Elle est répertoriée comme une copie du XIXe siècle de la scène "Atalante et Hippomène" de Guido Reni (Bologne, 1575-1642).

Mais rapidement des doutes sont émis sur la datation, à cause du type de toile utilisé notamment et le tableau est envoyé pendant six mois au Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) à Paris, interpellé par cette découverte.

La datation XIXe siècle a vite été écartée.

"L'enquête" menée par un comité scientifique (composé de membres du musée, du C2RMF, de la DRAC et de spécialistes du peintre ou de la période), qui s'est réuni en octobre 2024 et le 12 mai 2025, a attribué, "à l'unanimité, ce chef-d’œuvre" à Guido Reni", a souligné M. Buisson.

Corentin Dury, chargé des collections anciennes au musée des Beaux-Art d'Orléans et membre du comité scientifique, explique cette décision par un "faisceau d'indices" comme une "maîtrise de très très haute qualité" des ombres et des carnations.

Mais aussi l'utilisation d'une toile unique sans coutures, de pigments précieux ou encore la découverte de nombreux repentirs, signes de changements de composition qui n'ont lieu qu'à la création d'une œuvre, pas à la copie.

Ce tableau, qui avait été légué par une famille de Libournais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, devient donc officiellement la quatrième version connue d'"Atalante et Hippomène" de Guido Reni. Les trois autres se trouvent au Prado à Madrid, au musée Capodimonte à Naples et auprès d'un particulier en Italie.

Sa restauration n'est pas encore terminée et le musée de Libourne prévoit de l'exposer à partir de novembre 2025.