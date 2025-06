Lilia Hassaine (France Inter): avec les écrivains, "j'écoute une langue"

La romancière Lilia Hassaine, renouvelée par France Inter pour une deuxième saison de son émission littéraire Etcetera, dit croire au pouvoir de la voix pour donner envie de lire.

Cette émission, qui a pris depuis septembre la case horaire d'une autre qui s'arrêtait, La Librairie francophone, le samedi à 14 heures, a fait progresser d'un quart l'audience sur cette tranche, selon la radio publique.

Q: Une heure pour parler de littérature chaque semaine, avec des auteurs parfois mal connus, à l'heure où tout doit aller si vite pour vendre, n'est-ce pas anachronique?

R: Non, et on essaie d'y faire attention. Je mets parfois à l'antenne des auteurs connus et moins connus, comme Pierre Assouline et Audrée Wilhelmy. Les gens viennent écouter l'un, et découvrent l'autre. Il y a des écrivains qu'on a entendus quatre fois à la radio, et j'ai envie de dire: allez réécouter si vous les aimez, vous saurez de quoi parle leur livre. Donc mon idée, quand ils sont déjà connus, est de poser peu de questions. J'aime bien leur faire lire des extraits, qu'ils choisissent. Et souvent, quand j'écoute une langue, que c'est beau, que ça me parle, que c'est intéressant, j'ai plus envie de lire un écrivain qu'après 20 minutes d'interview.

Q: Quand, en tant qu'autrice, vous allez voir de jeunes lecteurs, comme ceux qui viennent de vous attribuer le prix littéraire des lycéens et apprentis de la Région Sud PACA, pour "Panorama", comment leur donnez-vous le goût de la lecture?

R: Le fait de rencontrer les auteurs, d'aborder certaines thématiques avec eux, notamment la question des écrans, parce qu'ils sont très angoissés par ça, aide beaucoup justement. J'ai constaté que mon roman, que je prenais pour un livre de boomers, les faisait parler. Les filles voient les mecs regarder des vidéos masculinistes, elles ont peur pour leur poids quand elles voient les influenceuses... Et elles découvrent que dans un livre il y a plus de nuances que sur Instagram. Je suis un peu critique là-dessus, ce qui a permis des débats en classe. Le cours magistral, aujourd'hui, ils ne peuvent plus supporter. Et tout roman offre un espace au débat, parce qu'il est sujet à interprétation.

Q: Comment, aujourd'hui, comme romancière, attrape-t-on l'attention face à la concurrence du numérique?

R: Difficile de répondre à cette question, parce qu'on n'est pas forcément là pour satisfaire. J'ai l'impression qu'au contraire, en n'essayant pas de séduire les lecteurs, on a plus de chances d'y arriver. En essayant de faire ce qui nous ressemble. Chacun de mes romans correspond à des émotions que j'ai ressenties à une période de ma vie. Une angoisse liée à l'époque, dans "Panorama". Cela peut faire écho à celle d'autres personnes.

Q: Vous êtes marraine d'une opération de la Fondation Vinci Autoroutes pour distribuer des livres gratuitement sur la route des vacances. Quels ont été vos critères pour choisir de bons livres pour l'été?

R: Ce sont des livres que j'ai lus assez facilement. Je me souviens d'"Une année studieuse", d'Anne Wiazemsky, qui raconte sa rencontre avec Jean-Luc Godard. C'est un récit que je n'ai pas lâché. C'était l'été, j'avais besoin de me détendre, et cet univers du cinéma des années 60 m'a fait rêver. J'ai mis aussi "L'Adversaire", d'Emmanuel Carrère, livre que je recommande à des amis qui me disent qu'ils ne lisent pas beaucoup. Peut-être qu'après, ils vont lire tout Emmanuel Carrère. Les livres sont des déclencheurs.