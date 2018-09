A Lille, un nouveau complexe de cinémas Pathé, dessiné par Buren

L'artiste français Daniel Buren a dessiné, aux côtés des architectes Roland Carta et Ora-Ïto, le futur complexe de cinémas Pathé qui va s'implanter à Lille-Sud, quartier populaire en cours de rénovation, ont annoncé vendredi le premier opérateur français de cinémas et la mairie.

Il s'agit de la seule collaboration de Daniel Buren avec un cinéma dans le monde, selon le président de Pathé Jérôme Seydoux, qui a présenté à la presse le projet de 15 salles, dont quatre avec des technologies particulières, et 2.400 fauteuils.

L'extérieur du bâtiment sera couvert de briques travaillées par Buren, et produites dans une briqueterie du Nord.

"Ce projet (d'environ 32 millions d'euros) s'inscrit dans la politique active de rénovation de Lille-Sud, déjà très avancée. Nous sommes le dernier maillon essentiel, on essaie de participer activement à l'amélioration et au développement de la mixité sociale et au lien social", a fait valoir Olivier Grandjean, directeur du développement de Pathé.

L'entreprise va embaucher une trentaine de personnes et vise une fréquentation annuelle de 600.000 entrées. Des restaurants, cafés, escape game et 700 places de parkings seront également créés.

"La métropole est très sous-équipée en cinémas. C'est un projet pour Lille-Sud mais aussi pour les quartiers voisins", a déclaré la maire PS Martine Aubry.

Selon Pathé, il y a à Lille 12.000 habitants par écran contre 7.000 dans les autres grandes métropoles françaises, comme Toulouse, Bordeaux et Nice.