A Lille, un Songe d'une nuit d'été déjanté à l'opéra et au-delà

Burlesque et féérique, dans un décor presque cosmique: l'opéra de Lille a présenté vendredi sa création du Songe d'une nuit d'été, grand nom du répertoire qui sera également retransmis en direct le 20 mai dans une vingtaine de lieux de la région.

L'institution renoue pour la première fois depuis la pandémie avec la diffusion d'une grande production simultanément sur scène et dans des parcs, cinémas et salles des fêtes pour toucher un public "le plus large possible".

Lors de précédentes créations, comme la Flûte enchantée en 2019, la diffusion en direct avait permis de doubler le nombre de spectateurs: plus de 9.000 avaient assisté aux différentes représentations à l'opéra, et autant à l'extérieur le jour du live.

La pièce de Shakespeare, mise en musique par le compositeur britannique Benjamin Britten, sera jouée huit fois en mai, afin de laisser le temps au public moins connaisseur de prendre des places, souligne Caroline Sonrier, directrice de l'opéra de Lille.

Le metteur en scène Laurent Pelly a propulsé l'opéra hors du temps, par un décor axé sur la nuit plutôt que sur la forêt où se croisent les personnages.

La pièce, "qui parle du désir humain et sexuel mais aussi plus large", est "d'une audace et d'une drôlerie très modernes" et "je ne voulais pas dater les choses", explique-t-il.

Pas de faux arbres ni d'elfes, mais on voit passer lits, vélos et un choeur d'enfants aux airs de lucioles cristallines, accompagnant le roi et la reine des fées qui virevoltent acrobatiquement au-dessus de la fosse dans un ciel étoilé.

Dans un jeu de lumière sophistiqué, il met en mouvement la machinerie théâtrale, sur fond de miroirs qui troublent la perception de l'espace et doublent la mise en abyme du livret.

Une querelle entre le roi et la reine des fées, un chassé-croisé amoureux entre deux couples athéniens, et une troupe de comédiens amateurs préparant un spectacle pataud: l'intrigue est foisonnante, et le rythme effréné jusqu'à l'effervescence finale.

La mise en scène met en relief le truculent et le saugrenu du texte de Shakespeare.

Les chanteurs empruntent largement au registre de la comédie, dans une ambiance onirique où le rire n'efface pas le mystère.

La direction musicale de Guillaume Tourniaire souligne le contraste entre le monde des fées, vibrionnant de harpes et sons aigus, celui des amoureux, lyrique et presque baroque, et celui des comédiens aux faux airs de fanfare.

L'opéra de Lille, qui fête l'an prochain les vingt ans de sa réouverture, est en discussion pour présenter cette création dans d'autres salles françaises.