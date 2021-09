A Lille, une exposition consacrée aux "comédies en cascade" de Belmondo

Une exposition consacrée aux comédies emblématiques de Jean-Paul Belmondo a déjà accueilli quelque 800 visiteurs depuis son ouverture, samedi au Palais Rihour à Lille, a annoncé lundi le commissaire de l'exposition, Jérémie Imbert.

Affiches, costumes et accessoires de film, photographies de tournage ou encore archives audiovisuelles, l'exposition "Belmondo: Comédies en cascade" - visible jusqu'au 10 octobre et organisée dans le cadre du festival CineComedies - retrace le parcours de l'acteur autour de quelques comédies emblématiques.

Prévue depuis plusieurs mois, "l'actualité nous a malheureusement rattrapés et ça devient malgré nous la première exposition posthume autour de Jean-Paul Belmondo, qui est axée sur la comédie", affirme à l'AFP Jérémie Imbert, commissaire de l'exposition et fondateur du festival CineComedies.

On peut y voir notamment les lunettes d'aviateur portées par l'acteur dans "L'As des as", la perruque et le chapeau qu'il arborait dans "Hold-up" ou son maillot de bain dans "Tendre voyou", au côté du faux nez de "Cyrano de Bergerac", mais aussi du scénario du film "Les Morfalous".

Yann Merlevede, 45 ans, visiteur de l'exposition est venu "rendre hommage" à "Bébel" décédé le 6 septembre à l'âge de 88 ans. "C'est une façon de lui dire +ciao l'artiste+, Belmondo c'est toute mon enfance, on aurait pu croire qu'il était immortel... tout le monde allait voir ses films, les Anglais ont James Bond et nous on a eu ce bondissant personnage".

"C'est un monument du cinéma français, sa bonne humeur, sa simplicité, sa pêche, vont nous manquer", témoigne aussi émue Catherine Denis, 60 ans.