"Lily et Lily": au théâtre, Michèle Bernier dans les pas de Jacqueline Maillan

Michèle Bernier est de retour au théâtre dans "Lily et Lily", pièce de boulevard de Barillet et Gredy créée par Jacqueline Maillan il y a quarante ans

"Je ne pourrais pas me passer de la scène et faire rire est ce qu'il y a de plus jouissif !" Michèle Bernier est de retour au théâtre dans "Lily et Lily", pièce de boulevard de Barillet et Gredy créée par Jacqueline Maillan il y a quarante ans.

A l'affiche du Théâtre de Paris, l'humoriste et comédienne se dédouble à son tour en interprétant des jumelles que tout oppose : la flamboyante Lily Da Costa, diva des années trente et croqueuse d'hommes, et sa sœur, épouse soumise d'un austère pasteur du Minnesota. Un beau jour, Deborah Da Costa débarque à Hollywood, bien décidée à sauver l'âme de sa sœur. Copies conformes, l'une et l'autre seront amenées à se remplacer au gré de quiproquos en chaîne.

A sa création, la pièce a connu un grand succès avec Jacqueline Maillan et Pierre Mondy dans le rôle de l'agent artistique de l'actrice de cinéma. En 2006, Annie Cordy a repris le rôle principal avec Christian Morin.

Jusqu'à la fin avril, avant une tournée l'an prochain, Michèle Bernier retrouve Francis Perrin, ami de longue date qui lui a offert son premier rôle au cinéma dans "Tête à claques". Vendredi, le comédien de 77 ans, rompu à tous les registres, a fêté sa 10.000e représentation depuis ses débuts en 1972.

Michèle Bernier a, elle, été révélée en 1982 par le trio formé avec Isabelle de Botton et Mimie Mathy, autres pensionnaires du "Petit théâtre de Bouvard". En 2017, la comédienne a repris une première pièce phare de Jacqueline Maillan, "Folle Amanda", signée également du duo de dramaturges Jean-Pierre Gredy et Pierre Barillet, spécialistes du Boulevard.

"Challenge jubilatoire"

"Jacqueline Maillan a fait partie des comédiennes qui ont ouvert les portes en imposant des personnages de femmes puissantes à une époque où on était souvent cantonnées dans des rôles secondaires. Maria Pacôme et Marthe Mercadier, en incarnant aussi des femmes fortes et drôles, ont été des figures de proue", souligne pour l'AFP Michèle Bernier, qui signe une nouvelle adaptation de "Lily et Lily" avec sa complice d'écriture Marie-Pascale Osterrieth.

"Cette pièce représente pour moi un vrai challenge en jouant deux personnages aussi différents. C'est jubilatoire avec une quinzaine de changements de costumes. Je suis vraiment aux anges !", assure la comédienne.

"Cette pièce est un pur Boulevard, genre toujours un peu méprisé mais qui remplit les salles. Le parcours de ces deux sœurs qui remettent en cause leurs vies résonne avec notre époque où les femmes s'imposent enfin", ajoute Michèle Bernier, 68 ans, par ailleurs l'une des valeurs sûres de France 3 depuis 2015 avec le rôle-titre de la série "La Stagiaire", en élève-magistrate sur le tard.

En marge de "seule en scène" réguliers, la comédienne est une habituée des planches avec des comédies à succès dont "Un Grand cri d'amour". En 2006, elle a aussi été remarquée dans le personnage dramatique de Dolores Claiborne du roman éponyme de l'Américain Stephen King, au Théâtre des Bouffes Parisiens.

Avant de revenir au "one woman show", son terrain de prédilection qui lui a valu une nomination pour le Molière de l'humour en 2019, la comédienne, fille du Professeur Choron (Georges Bernier) et formée à l'école du journal Hara-Kiri, vient de tourner une nouvelle série pour France Télévisions, "Le Parfum du bonheur", avec Michel Boujenah, adaptée d'un best-seller de Virginie Grimaldi.