Lily-Rose Depp "fière" d'être à Cannes avec une "histoire très hollywoodienne"

La fierté d'être sur la Croisette et l'incarnation pleinement assumée d'un personnage hyper-sexualisé: Lily-Rose Depp a évoqué mercredi pour l'AFP le "rêve" d'avoir présenté à Cannes la prochaine série de HBO, "The Idol".

L'actrice franco-américaine est sous les projecteurs depuis la présentation lundi soir des deux premiers épisodes (sur 6) de la série, suivant Jocelyn, popstar qui tente de revenir après un passage à vide consécutif au décès de sa mère.

"Je suis moitié Française, moitié Américaine. Donc, ramener une histoire très américaine, très hollywoodienne, à Cannes, pour moi c'est le rêve. Je suis très, très fière", a insisté la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, à l'affiche de "Jeanne du Barry", qui a ouvert le Festival.

Lily-Rose Depp partage l'affiche avec Abel Tesfaye, le chanteur The Weeknd à la scène, sorte de gourou qui va accompagner son retour vers les sommets. Leur relation donne lieu à quelques scènes osées, où l'actrice apparaît en partie dénudée.

A-t-elle songé au fait que ces passages pourraient choquer ?

"C'est quelque chose qui ne m'effraie pas pour être complètement honnête. La raison pour cela, c'est que c'est très intentionnel. Tout ce qu'elle (Jocelyn) porte, ce qu'elle ne porte pas, ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas, ça aide à comprendre le personnage, son rapport au monde", a répondu Lily-Rose Depp.

"On existe dans un monde très sexualisé. Évidemment qu'il y a beaucoup de sexualisation mais je trouve que c'est difficile de raconter cette histoire sans évoquer cela. C'est une chose dans laquelle j'étais très impliquée", a-t-elle poursuivi.

Avant de se frayer un chemin jusqu'à Cannes, la série de HBO ("The Last of Us", "Game of Thrones"...) a fait l'objet de plusieurs controverses. Selon le magazine Rolling Stone, la production a subi de nombreux retards et des réécritures. Des soubresauts causés, selon l'article, par Sam Levinson ("Euphoria"), qui a repris la caméra au cours du projet.

Questionné à ce sujet mardi en conférence de presse, le réalisateur avait répondu qu'il trouvait "triste qu'on dise des choses fausses. Ca ne correspond pas du tout à l'expérience que j'ai eue pendant le tournage".