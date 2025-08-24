L'Indonésie veut baisser le volume des fêtes de rue bruyantes, jugées "haram"

Une fête de rue avec des tours de haut-parleurs installées sur des camions, le 9 août 2025 à Malang, dans l'est de l'île indonésienne de Java

En Indonésie, les fêtes de rue avec des tours de haut-parleurs diffusant un mélange de musique traditionnelle et électronique ont atteint un tel niveau sonore qu'elles suscitent la colère des voisins en quête de calme.

Une province du pays d'Asie du Sud-Est a décidé d'imposer des restrictions sur l'utilisation d'enceintes, tandis que des instances religieuses ont déclaré les sons excessifs qu'elles produisent "haram", c'est-à-dire interdits par la loi islamique.

Une fête de rue avec des tours de haut-parleurs installées sur un camion, le 9 août 2025 à Malang, dans l'est de l'île indonésienne de Java AFP/Archives

"Le son résonne de 13H00 à 03H00 du matin. Ils mettent de la musique très fort et boivent de l'alcool", dit Ahmad Suliyat, un habitant du village de Ngantru, dans la province du Java oriental. "C'est vraiment dérangeant".

Des habitants ont partagé sur les réseaux sociaux des vidéos montrant des murs fissurés, des tuiles tombées et des magasins endommagés à cause des nuisances sonores provenant des tours appelées "sound horeg" - "vibrer" en javanais.

Une fête de rue avec des tours de haut-parleurs installées sur un camion, le 9 août 2025 à Malang, dans l'est de l'île indonésienne de Java AFP/Archives

Les réactions ont contraint les autorités de la région à publier récemment une circulaire limitant le volume sonore, les horaires et les lieux d'utilisation des haut-parleurs.

"Pour des raisons de santé et de sécurité, le niveau sonore doit être réglementé", a déclaré à l'AFP la gouverneure, Khofifah Indar Parawansa.

Selon les experts, les bruits assourdissants ont des conséquences néfastes sur la santé, notamment un risque accru de troubles cardiaques pour les personnes exposées.

Des habitants se bouchent les oreilles au passage d'un camion chargé de haut-parleurs lors d'une fête de rue, le 9 août 2025 à Malang, dans l'est de l'île indonésienne de Java AFP/Archives

Et plusieurs fêtes de rue bruyantes, populaires depuis un peu plus d'une décennie, ont déjà eu des conséquences désastreuses.

Une femme est décédée il y a quelques jours dans l'est de Java d'une crise cardiaque lors d'un carnaval au volume sonore très élevé, tandis que les médias locaux ont rapporté une augmentation des problèmes auditifs.

Laxisme des autorités

L'arrêté plafonne le niveau sonore des systèmes audio à 120 décibels, tandis que le niveau sonore dans les défilés ou les manifestations est limité à 85 décibels.

Des danseurs costumés lors d'une fête de rue, le 9 août 2025 à Malang, dans l'est de l'île indonésienne de Java AFP/Archives

Leur utilisation est désormais interdite à proximité des écoles, des hôpitaux, des ambulances et des lieux de culte.

En juillet, un conseil islamique local de ce pays qui compte le plus grand nombre de musulmans au monde a publié une fatwa stipulant que les sons excessifs lors des fêtes sont interdits.

"L'utilisation excessive d'un système de sonorisation, en particulier lors d'un mariage ou de tout autre événement qui provoque du bruit, dérange les usagers ou incite les gens à négliger le culte, est haram", stipule la fatwa.

Certains, comme Daini, une femme de 61 ans, acceptent pourtant les haut-parleurs comme une tradition locale à préserver. "La vitre s'est fissurée lors d'une fête très sonore l'année dernière", dit-elle en regardant sa fenêtre abîmée, avant d'ajouter: "mais ce n'est pas grave, les gens d'ici aiment les fêtes bruyants".

Les infractions n'ont cependant pas cessé. Après la de l'arrêté, un journaliste de l'AFP a constaté des niveaux sonores élevés lors d'un événement dans l'est de Java, sous les yeux des autorités.

Des danseurs costumés lors d'une fête de rue, le 9 août 2025 à Malang, dans l'est de l'île indonésienne de Java AFP/Archives

L'Organisation mondiale de la santé affirme qu'un niveau sonore supérieur à 85 décibels peut causer des dommages auditifs à long terme, et que tout niveau supérieur à 120 décibels peut causer des dommages immédiats.

Certains Indonésiens ont publié en ligne des captures d'écran d'applications indiquant jusqu'à 130 décibels.

Après une accalmie due à la pandémie, les entreprises de location d'enceintes sont de retour et affirment répondre à une demande croissante.

"Rien qu'à Malang, c'est une source d'emplois pour des dizaines de milliers de personnes", fait valoir David Stevan Laksamana, 40 ans, propriétaire d'une entreprise de location de haut-parleurs.

D'autres, qui ne supportent pas ces fêtes de rue perturbatrices, ont peur de les signaler. "Je ne me plains jamais au chef du village", avoue Ahmad. "J'ai peur des intimidations si je dis quoi que ce soit".