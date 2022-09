Line Renaud, "fierté française", élevée à la dignité de Grand-croix de la Légion d'honneur

La chanteuse et comédienne Line Renaud, 94 ans, a été élevée vendredi soir à l'Elysée à la dignité de Grand-croix de la Légion d'honneur, lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'Etat.

Le grade de Grand-croix dans l'ordre de la Légion d'honneur est la plus haute distinction républicaine, décernée aussi ces dernières années aux comédiens Michèle Morgan et Michel Bouquet, au peintre Pierre Soulages, à l'écrivain Jean d'Ormesson et au philosophe Edgar Morin.

"Par cette carrière étourdissante qui rend la France fière, par vos engagements multiples, vous avez concouru au rayonnement de notre pays", a souligné Emmanuel Macron en présence de nombreuses personnalités représentant les mondes du spectacle, de la politique et de la recherche scientifique.

"J'ai l'immense honneur et le bonheur de vous élever à la dignité de Grand-croix de la Légion d'honneur", a dit le président de la République, adressant à Line Renaud son "immense reconnaissance" et saluant notamment l'engagement de la chanteuse et comédienne en faveur de la recherche contre le sida en co-créant l'association Sidaction.

"Le droit à mourir dans la dignité est un combat qui vous ressemble et qui nous oblige", a estimé M. Macron, évoquant le dernier engagement en date de Line Renaud.

"Avec +Bienvenue chez les Ch'tis+, vous avez écrit un nouveau chapitre de votre légende. (...) Pour les Français, vous êtes devenue une boussole", a-t-il ajouté, passant en revue la carrière de l'éternelle "Demoiselle d'Armentières".

"Votre destin a commencé comme un roman français et s'est poursuivi comme un conte hollywoodien. (...) Pour un président de la République, vous êtes une invitation à l'humilité", a encore déclaré Emmanuel Macron.

Muriel Robin, Claude Chirac et Dany Boon, les "enfants de coeur" de Line Renaud, mais aussi Pascal Obispo, Nana Mouskouri, Claude Lelouch, Pierre Arditi, Nathalie Baye, le professeur Jean-François Delfraissy, la présidente de Sidaction et lauréate 2008 du prix Nobel de médecine, Françoise Barré-Sinoussi, ou l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin comptaient parmi les nombreuses personnalités présentes.