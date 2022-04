Lisez Proust sans commentaire, recommandent ses exégètes

Marcel Proust, mort il y a 100 ans, ne cesse d'être commenté, et pas que par des littéraires, par des scientifiques aussi. Mais selon les exégètes de "La Recherche", il faut aborder ce monument dans le texte, sans explication.

Tel est le pari de la troisième édition d'"À la recherche du temps perdu" dans la Bibliothèque de la Pléiade, sortie le 14 avril: deux volumes, 1.520 et 1.488 pages, zéro préface, zéro note explicative au roman.

"Ce tirage satisfera les globe-trotters, sans leur être réservé. Les sédentaires le placeront près de leur fauteuil. Les promeneurs le glisseront dans leurs poches", explique l'éditeur Gallimard pour présenter le coffret.

"Peu d'écrivains ont eu droit à deux éditions différentes de la Pléiade. Alors trois, c'est exceptionnel", commente Isabelle Serça, professeur de littérature à l'Université de Toulouse.

Jeudi sort une autre Pléiade de Proust: "Essais", regroupant son oeuvre non romanesque. Ce volume de plus de 2.000 pages s'adresse à un public plus averti.

- "Expérience d'égarement" -

Pour le néophyte, les spécialistes recommandent simplement de se laisser emporter par la musique qui s'enclenche après "Longtemps, je me suis couché de bonne heure", l'un des plus célèbres incipits de la littérature française.

"L'expérience d'égarement au début de +Combray+ [le premier chapitre] est fondamentale. C'est ce que Proust a voulu", explique à l'AFP Antoine Compagnon, fraîchement élu à l'Académie française, et coordinateur de la Pléiade "Essais".

Lui-même s'y était plongé à 17 ans. "Je l'ai acheté en Livre de poche. En commençant, je ne savais rien. Et ma recommandation est de ne jamais lire la préface avant le livre", se souvient-il.

Mathilde Brézet, qui a remporté mercredi un prix littéraire, le prix Cazes, pour son essai "Le Grand Monde de Proust" (Grasset), n'est pas sûre que le conseil porte.

"Je pourrais nier que Proust ait besoin d'explications. C'est laisser de côté beaucoup de lecteurs qui ont peiné face à certaines aspérités. Même des spécialistes, qui ont connu des échecs", relève cette agrégée de lettres.

Elle-même aborde avec des lycéens de filière technologique à Ermont, en banlieue parisienne, cet auteur réputé difficile. "J'explique qu'en 1900 un homme comme Swann n'invite pas une dame comme Odette à le retrouver au café. Qu'il est obligé, pour la voir, d'être invité chez quelqu'un, Mme Verdurin. Ce monde différent du leur les intéresse".

- "130 heures" -

Beaucoup plus pointu: Isabelle Serça a dirigé un dictionnaire sur "Proust et le temps" (éditions Le Pommier). Elle a fait appel aux contributions de scientifiques comme le neuropsychologue Francis Eustache, passionné du phénomène de la madeleine de Proust, ou le physicien spécialiste de la mécanique des fluides François Charru, qui par exemple confronte la causalité chez Proust et en sciences.

"Avec ce roman, la lettre n'a pas besoin de commentaire. Ou alors comme seul commentaire: c'est complètement perché, foutraque. Si on peut, c'est mieux de le découvrir sans appareil critique", dit-elle.

Nicolas Ragonneau, autre proustien, y rappelle qu'il faut "environ 130 heures" pour lire les sept volumes.

Auteur en 2021 de l'essai "Proustonomics" (Le Temps qu'il fait) et du livre de data illustré "Le Proustographe" (Denoël), il a lu "un tome par an" la première fois.

"Oui, on rate quelque chose de la richesse de l'oeuvre si on se passe de la lecture des études", concède-t-il. Mais il tempère par ce dialogue que Groucho Marx raconte avoir eu un prêtre, et qu'un béotien pourrait avoir avec un proustien.

"Je veux vous remercier pour toute la joie que vous avez mise dans ce monde", dit l'ecclésiastique. Et l'humoriste de répliquer: "Et je veux vous remercier pour toute celle que vous lui avez enlevée".