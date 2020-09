Littérature: le festival des "Livres dans la Boucle" se réinvente à Besançon

La 5e édition du festival littéraire "Livres dans la Boucle", présidée par l'autrice Alice Zeniter, s'ouvrira vendredi à Besançon avec une édition réinventée pour s'adapter aux conditions sanitaires, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Organisé sur trois week-ends, jusqu'au 4 octobre, au lieu d'un seul, afin de limiter la concentration du public, ce deuxième festival de la rentrée littéraire après celui de Nancy accueillera 180 auteurs et une soixantaine de rencontres, lectures et créations littéraires et musicales.

Parmi les rendez-vous attendus, on compte la dictée originale sur le thème de l'orthographe proposée au public par la romancière Carole Martinez, qui sort un nouveau livre, "Les roses fauves" (Gallimard).

Le premier week-end, les 18, 19 et 20 septembre, sera dédié à la rentrée littéraire avec des auteurs tels que Lola Lafon, Isabelle Carré, Annick Cojean, Gringe ou encore Muriel Barbery.

La chanteuse Olivia Ruiz, accompagnée de ses musiciens, proposera une lecture musicale de "La commode aux tiroirs de couleurs" (JC Lattès), roman avec lequel elle signe son entrée en littérature.

Le deuxième week-end, les 26 et 27 septembre, accueillera les auteurs de BD et de livres jeunesse. Lors d'un concert dessiné inédit, Pierre-Henry Gomont proposera une illustration en direct et en musique de son album "La fuite du cerveau" (Dargaud).

Le dernier week-end, les 3 et 4 octobre, sera celui d'autres auteurs de la rentrée littéraire, Hippolyte Girardot, Alexandre Jardin, Serge Joncour, Véronique Olmi... et des auteurs locaux.

Pour Christine Bresson, directrice de la communication de l'agglomération du Grand Besançon, le festival est "très attendu par les auteurs et les libraires" alors que 500 ouvrages sont sortis au plan national pour cette "grosse rentrée littéraire".

Il y a également "une appétence des spectateurs, le public est assez impatient et curieux de retrouver de l'animation", note-t-elle.

(Festival : https://www.livresdanslaboucle.fr)