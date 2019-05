Littérature: à Toulouse, le Marathon des mots découvre l'Amérique

Le Marathon des mots, festival littéraire toulousain, consacrera du 25 au 30 juin sa 15ème édition aux Etats-Unis, pour décliner au présent les facettes de ce "pays qui inquiète" en compagnie d'une quarantaine d'écrivains.

Grandes métropoles, Amérique profonde, communautés, minorités: "nous voulons présenter l'Amérique d'aujourd'hui telle qu'elle se vit, se lit et s'écrit" explique Serge Roué, directeur du rendez-vous créé par Olivier Poivre d'Arvor et qui a attiré quelques 100.000 visiteurs en 2018.

"L'Amérique m'inquiète": c'est d'une rencontre en 2016 avec l'auteur de cet ouvrage, l'écrivain et journaliste, Jean-Paul Dubois, et d'une confrontation avec l'évolution d'un pays passé "d'Obama à Trump, d'une ouverture à un pays fracturé et déboussolé", que le projet est né, raconte M. Roué.

Pour traverser l'Atlantique, le public pourra notamment se laisser embarquer par quelques grands représentants de la "non-fiction", ce genre proprement américain, de Maggie Nelson, qui questionne genre et famille dans "Les argonautes" à Bill Cleg, dont le "Portrait d'un fumeur de crack en jeune homme" retrace l'addiction à la drogue et à l'alcool.

Brit Bennett, surgie sur la scène littéraire avec son essai "Je ne sais pas quoi faire des gentils Blancs", fera entendre sa partition afro-féministe, tandis que la romancière américaine Alexandria Marzano-Lesnevich, prix du livre étranger France Inter/JDD pour "L'empreinte", portera jusqu'à Toulouse sa réflexion sur la peine de mort.

En lectures et projections, des figures majeures du dernier demi-siècle, Philipp Roth, Tom Wolfe ou John Irving, sont aussi convoquées dans le programme, qui déploie quelque 200 évènements -- rencontres, performances, concerts..." dans 72 lieux de toute la métropole toulousaine.

La section "Ecritures du réel" présentera une demi-douzaine d'auteurs, dont les écrivains et journalistes Jean-Baptiste Naudet ("La Blessure") et Thibaud Solano ("La voix rauque").

Mer d'élection de nombreuses éditions précédentes, la Méditerranée continuera aussi de battre dans le programme, avec des "conversations" centrées cette année sur l'Algérie, en présence notamment d'Adlène Meddi, auteur de "1994" et d'Omar Benlaala.