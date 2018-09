Littérature: un prix attribué au poète camerounais Marc-Alexandre Oho Bambe

Le prix Louis Guilloux, qui récompense chaque année un écrivain s'inscrivant dans la "lignée littéraire" de l'auteur breton de "La maison du peuple", a été attribué au poète camerounais Marc-Alexandre Oho Bambe, a-t-on appris jeudi.

Le poète slameur, dit "Capitaine Alexandre", qui dit tirer son inspiration d'Aimé Césaire et de René Char, a été récompensé pour son premier roman rythmé de poèmes "Diên Biên Phù", aux éditions Sabine Wespieser.

Le livre raconte l'histoire d'un ancien soldat français qui a fait la guerre d'Indochine et revient vingt ans après au Vietnam sur les traces d'une femme qu'il a follement aimée. C'est dans l'enfer de la guerre qu'il a rencontré les deux êtres qui le révélèrent à lui-même et modelèrent l'homme épris de justice et le journaliste militant pour les indépendances qu'il allait devenir: la fille "au visage lune" et son camarade de régiment sénégalais qui lui sauva la vie.

"J'ai été bouleversé par la rencontre des Bodoi au Vietnam qui m'ont rappelé la guerre de décolonisation au Cameroun vécue par mon grand-père", confiait en mars l'écrivain à l'antenne de France Culture.

Créé en 1983 par le département breton des Côtes-d'Armor, le prix Louis Guilloux est décerné chaque année à une oeuvre de langue française ayant une "dimension humaine d'une pensée généreuse, refusant tout manichéisme, tout sacrifice de l'individu au profit d'abstractions idéologiques" dans l'esprit de Louis Guilloux, né et mort à Saint-Brieuc (1899-1980).

Le jury a notamment honoré le Suisse Nicolas Bouvier, l'Espagnol Jorge Semprun, l'Algérien Boualem Sansal, le Haïtien Lyonel Trouillot ou la Franco-Camerounaise Léonora Miano.

Le prix avait été attribué en 2017 au romancier français Antoine Choplin pour "Quelques jours dans la vie de Tomas Kusar", récit d'une amitié improbable entre un cheminot et le dissident Vaclav Havel.