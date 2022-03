Livres traduits: la domination de l'anglais écornée

L'anglais reste de loin la première langue traduite dans les livres étrangers publiés en France, mais sa domination a été écornée ces dernières années, selon des chiffres annuels publiés jeudi par le magazine Livres Hebdo.

D'après les statistiques d'Electre révélées par le mensuel, 56,7% des livres étrangers en 2021 provenaient de l'anglais, très loin devant le japonais (14,9%), l'italien (5,7%), l'allemand (4,5%) et l'espagnol (3,7%).

Le japonais et l'italien ont eu les faveurs des éditeurs ces dernières années, dans des domaines différents.

Le japonais (+17% de traductions entre 2017 et 2021) est aidé par la vigueur du manga, le genre qui croît le plus rapidement dans les chiffres de ventes. Il représente aujourd'hui 64% des traductions en bande dessinée.

En italien (+13% sur la même période), ce sont surtout les romans qui ont la cote. Par ailleurs, le gouvernement italien a renforcé sa coopération culturelle avec la France, avec un accord en novembre en vue d'aides aux traducteurs des deux pays.

Le nombre de traductions de l'anglais a baissé de 8% entre 2017 et 2021, moins vite cependant que celui de l'allemand (-32%) et des langues scandinaves (-21%), qui représentent 1,7% des traductions.

Les langues qui progressent le plus sont le chinois (+54% en quatre ans), le polonais (+40%) et le néerlandais (+38%), à partir de chiffres bas cependant. Le néerlandais représente ainsi 1,3% des traductions, le chinois 1,0% et le polonais 0,5%.

Dans l'ensemble, les traductions ont représenté un livre sur six (18,2%) publié en France en 2021. Cette part a eu tendance à baisser récemment, puisqu'elle était de 19,1% en 2017. Elle reste bien plus élevée qu'il a une quinzaine d'années (14% seulement en 2007).

Livres Hebdo a noté une désaffection pour les langues rares. Si on exclut les 15 langues les plus traduites, "elles n'ont généré que 125 traductions l'an dernier", soit cinq fois moins qu'en 2020.