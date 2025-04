Loin des prouesses numériques des jeux actuels, la passion vivace du retrogaming

Un ollection de consoles et jeux vidéo anciens au siège de RetroSix, le 1er avril à Stoke-on-Trent, en Angleterre

"Il y aura toujours un jeu qui devient rétro": loin d'être une tendance passagère, le retour en grâce des consoles et jeux vidéo vintage ne faiblit pas, entre nostalgie et besoin de déconnexion.

A Stoke-on-Trent (centre de l'Angleterre), Luke Malpass reçoit des colis du monde entier contenant des consoles à remettre en état.

Il y a six ans, ce joueur de 38 ans a fait de sa passion son métier, en ouvrant chez lui RetroSix, un atelier de réparation de consoles anciennes. Game Boy, Nintendo Super NES, Sega Megadrive... il a désormais en permanence entre 50 et 150 consoles en attente.

Le long des murs de son atelier, des étagères contiennent composants électroniques et accessoires pour la quasi-totalité des modèles mis sur le marché depuis les années 1980.

Luke Malpass, fondateur de RetroSix, joue au jeu vidéo Street Fighter II sur une machine d'arcade à Stoke-on-Trent, en Angleterre, le 1er avril 2025 AFP

Pour entre 60 et plusieurs centaines d'euros, les propriétaires d'anciennes consoles peuvent les voir remises à neuf.

"Je pense qu'il y a essentiellement un élément nostalgique" mais "je crois que c'est aussi l'expérience tactile. Prendre une boite d'une étagère, insérer le jeu dans la console (...) ça augmente le plaisir du jeu", estime Luke pour expliquer son succès.

Il y voit aussi un besoin de déconnexion par rapport aux jeux actuels, dont la plupart se jouent en ligne contre d'autres participants, ce qui implique de pratiquer beaucoup pour être au niveau.

Luke Malpass, fondateur de RetroSix, dans son atelier de réparation de consoles vidéo anciennes, le 1er avril 2025 à Stoke-on-Trent, en Angleterre AFP

"Un jeu rétro, vous le prenez, l'allumez pour dix minutes ou une heure, peu importe. C'est instantané et c'est agréable. Vous n'êtes en compétition avec personne, et ça ne vous rend pas malheureux ou en colère", assure Luke, fan notamment de jeux comme Resident Evil ou Jurassic Park.

Il va même jusqu'à acheter de vieilles télévisions à tube cathodique pour une expérience encore plus fidèle à celle de son enfance. Les vidéos de ses réparations qu'il publie sur Youtube ou Tiktok sont vues par des dizaines de milliers de personnes.

Et selon lui, le phénomène n'est pas prêt de retomber.

Même la Gen Z

"Les gens auront toujours une passion naturelle pour les choses avec lesquelles ils ont grandi étant enfants, donc je pense qu'on aura toujours du travail. Cela va évoluer et ce ne sera probablement plus des Game Boys", mais "il y aura toujours un jeu qui devient rétro", assure Luke.

Luke Malpass, fondateur de RetroSix, dans son atelier de réparation de consoles vidéo anciennes, le 1er avril 2025 à Stoke-on-Trent, en Angleterre AFP

Cette année, les Bafta britanniques, qui organisent mardi leur cérémonie annuelle de récompenses des jeux vidéo, ont lancé un sondage pour désigner "le jeu le plus influent de tous les temps". "Shenmue", jeu d'aventure et d'action de 1999 est arrivé en tête, devant "Doom" (1993) et Super Mario Bros (1985).

Le London Gaming Market, dédié aux jeux vidéo vintage, dont la 10e édition s'est tenue dans la capitale britannique à la mi-mars, a aussi vu son nombre de visiteurs augmenter ces dernières années.

Entre les étals où sont exposés disquettes, CD et vieilles consoles, les amateurs ou collectionneurs se pressaient pour tenter de mettre la main sur une perle rare.

Une ancienne console Nintendo commercialisée dans les années 1980 au Japon, exposée au siège de RetroSix, le 1er avril 2025, à Stoke-on-Trent, en Angleterre AFP

"Je suis un grand fan de Sonic le Hérisson. J'ai la montre et d'autres objets (...) Je recherche toujours" de nouvelles choses, confie Adrian, vêtu d'un t-shirt à l'effigie du célèbre hérisson développé par Sega.

Andy Brown, directeur de Replay Events, organisateur de l'évènement, a vu un vrai changement depuis le Covid. "Les gens étaient confinés chez eux, à la recherche d'activités qui leur rappellent des souvenirs d'une époque meilleure, car l'ambiance était très pessimiste", explique-t-il.

Selon une étude réalisée début 2025 par l'association de consommateurs américaine Consumer Reports, 14% des Américains jouent sur des consoles sorties avant 2000.

Et au Royaume-Uni, 24% des jeunes de la génération Z (ayant entre 13 et 28 ans) possèdent une console ancienne, selon un sondage réalisé auprès de 2.000 Britanniques en marge d'un récent évènement à Londres lié au retrogaming, organisé par la marque Pringles.

En septembre dernier, les douanes italiennes ont démantelé un trafic de consoles vidéo vintage contrefaites, et saisi environ 12.000 appareils contenant des jeux parmi les plus populaires des années 1980 et 90.